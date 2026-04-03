¿El sucesor del Bayern de Múnich? Jonas Urbig se pronuncia sobre la posibilidad de tomar el relevo de Manuel Neuer, ahora que la leyenda alemana se plantea retirarse

En una entrevista reciente, Urbig demostró una actitud madura respecto a su posible ascenso, centrándose en la fortaleza mental necesaria para representar a un club de la talla del Bayern. El portero destacó su idoneidad técnica para el sistema de Kompany, en particular su capacidad para resistir la presión durante la construcción del juego.

En declaraciones a Sky, Urbig habló sobre la posibilidad de un futuro a largo plazo como portero titular del club: «Si soy yo el elegido, esa no es mi decisión. Lo que sí puedo influir es en aportar la mentalidad y la calidad adecuadas y luego convertir eso en algo, porque el FC Bayern es un club muy grande. Creo que este enfoque me ha funcionado muy bien hasta ahora. Estar siempre mentalmente preparado para que me necesiten y listo para rendir en el campo. Creo que lo he gestionado bien hasta ahora».