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«El sucesor de Steven Gerrard»: Dominik Szoboszlai va por el «camino correcto» en el Liverpool para heredar el brazalete de capitán de Virgil van Dijk y seguir los pasos de un icono de Anfield
Szoboszlai firma un nuevo contrato con el Liverpool
Ahora está vinculado por contrato hasta 2031, y por el momento se han frenado los rumores de traspaso, que incluían habladurías sobre el interés del gigante de LaLiga Real Madrid. A sus 25 años, Szoboszlai debería pasar sus mejores años en Merseyside.
Ya ha completado tres temporadas productivas en el Liverpool, después de llegar a Inglaterra procedente del RB Leipzig en 2023. La versatilidad de Szoboszlai ha sido muy aprovechada a lo largo de 154 partidos, en los que ha firmado 31 goles, muchos de ellos auténticos golazos.
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Szoboszlai ha sido comparado con el ganador del Balón de Oro Nedved
El trabajador internacional húngaro, que ya luce el brazalete con su selección, se ha convertido en una pieza clave en la planificación a corto y largo plazo en Anfield. Se ha erigido en un líder sobre el terreno de juego, fijando unos estándares muy altos para que quienes le rodean los sigan.
La leyenda del Liverpool Gerrard hizo lo mismo en el mejor momento de su carrera, y Szoboszlai busca seguir los pasos más ilustres. Se ha ganado comparaciones con Pavel Nedved, Balón de Oro, y Smicer ve similitudes entre una estrella del presente y su compatriota checo.
El ganador de la Champions League de 2005, que en su día trabajó junto a Gerrard, también cree que Szoboszlai puede asumir un papel aún más importante en el Liverpool en los próximos años. Alguien tendrá que dar un paso al frente como capitán cuando el defensa neerlandés Virgil van Dijk vea expirar su contratoel próximo verano.
El actual dorsal 8 del Liverpool sigue los pasos de una leyenda
Preguntado por si el actual dorsal 8 del Liverpool heredará esa responsabilidad, Smicer, que hablaba en asociación con Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «¿Sucederá Dominik Szoboszlai a Virgil van Dijk para convertirse en el próximo capitán del Liverpool? Algún día, sí. Puedo verlo.
«Es difícil compararlo como jugador y como capitán con Steven Gerrard porque Stevie G tenía los pies en la tierra en Liverpool. Creció en Liverpool. Siempre existió esa conexión entre el club, la ciudad, los aficionados y Stevie G. Era algo muy especial. Incluso los jugadores en el vestuario del Liverpool lo sentían y sabían cómo funcionaba.
«Szobo lleva tres años en el Liverpool y Stevie G pasó toda su vida en el Liverpool, pero va por el buen camino para seguir los pasos de Stevie, y creo que a Stevie le encanta ver a Szobo jugar en el Liverpool. Si algún día decimos que Szobo es el sucesor de Stevie G, no creo que él estuviera en contra de eso.»
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Szoboszlai espera levantar un gran título como capitán
Puede que Szoboszlai nunca iguale a Gerrard en términos de popularidad, dado lo que el futbolista de Merseyside significó para una afición fiel en Anfield, pero va muy bien encaminado para convertirse en una figura moderna histórica del club.
Asumir la capitanía ayudaría a consolidar su legado, especialmente si en los próximos años puede levantar grandes títulos, con un Liverpool que ha iniciado invicto la campaña 2026-27 y que está progresando de forma positiva tanto en las competiciones nacionales como en las continentales.
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