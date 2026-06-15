¿El sucesor de Lionel Messi? Enzo Fernández «sueña» con ser capitán de Argentina y habla del «privilegio» de jugar con el ídolo del Inter Miami

Con 25 años, una medalla del Mundial y un trofeo de la Copa América en su palmarés, Fernández no se conforma. Mientras Argentina prepara el esperado torneo en Norteamérica, el centrocampista solo piensa en ayudar a su país a ser el primero en revalidar un título mundial desde Brasil 1962.

Como se prevé que sea la despedida internacional de Messi, la motivación en la concentración de la Albiceleste ha alcanzado su punto más alto. «Intentaremos defenderlo y volver a ganarlo, que es lo que tiene que hacer esta selección», afirmó Fernández. «El pueblo argentino es muy apasionado y siempre queremos más. Ganar el Mundial en 2022 ya es cosa del pasado. Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que defenderemos nuestro título de Catar como equipo y haremos todo lo posible por retenerlo».

Argentina iniciará su defensa ante Argelia, luego enfrentará a Austria y cerrará el grupo contra Jordania.