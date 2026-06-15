AFP
Traducido por
¿El sucesor de Lionel Messi? Enzo Fernández «sueña» con ser capitán de Argentina y habla del «privilegio» de jugar con el ídolo del Inter Miami
El sueño de ser capitán
Con Messi cerca del retiro, en Buenos Aires se debate quién heredará el brazalete de capitán de los campeones del mundo.
«A nivel personal, sueño con capitanear a Argentina», reveló Fernández a GIVEMESPORT. «Pero esa decisión no depende de mí, sino del cuerpo técnico. No sé cuándo podría ser; el tiempo lo dirá. Es uno de mis sueños y sería un honor llevar el brazalete».
- AFP
El privilegio de jugar con Messi
A pesar de sus ambiciones, Fernández mantiene los pies en la tierra y valora el tiempo que pasa en el campo con la superestrella del Inter Miami. Messi, quien llevó a Argentina a ganar tres títulos consecutivos entre 2021 y 2024, sigue siendo el eje del equipo de Lionel Scaloni. Fernández reconoce el impacto único del ocho veces ganador del Balón de Oro en sus compañeros.
«Es diferente. Es el mejor de todos los tiempos, así que es un privilegio compartir vestuario con él», afirmó Fernández. «Siempre ha sido mi ídolo, desde niño. Soñé con jugar con él y me impactó verlo por primera vez; con los años se volvió más normal. Es una gran persona y estoy orgulloso de compartir estos momentos».
- Getty Images Sport
Repercusiones desde el Mundial
El ascenso de Fernández a la fama está ligado al éxito de Argentina en Catar. Comenzó el torneo como suplente, se ganó un puesto en el once inicial y terminó como mejor jugador joven.
Sobre su evolución, Fernández explicó: «He crecido mucho como jugador. Con o sin Mundial, en el fútbol uno mejora de forma natural. Sigo trabajando mis puntos débiles y ahora me siento más maduro y líder. He trabajado mucho en eso y el club (el Chelsea) me da la confianza para ponerlo en práctica cada día. Estoy contento con mi rol y quiero seguir mejorando, mostrando en cada entrenamiento la pasión que transmito a mis compañeros».
- Getty Images Sport
Fernández aspira a una histórica doble victoria consecutiva
Con 25 años, una medalla del Mundial y un trofeo de la Copa América en su palmarés, Fernández no se conforma. Mientras Argentina prepara el esperado torneo en Norteamérica, el centrocampista solo piensa en ayudar a su país a ser el primero en revalidar un título mundial desde Brasil 1962.
Como se prevé que sea la despedida internacional de Messi, la motivación en la concentración de la Albiceleste ha alcanzado su punto más alto. «Intentaremos defenderlo y volver a ganarlo, que es lo que tiene que hacer esta selección», afirmó Fernández. «El pueblo argentino es muy apasionado y siempre queremos más. Ganar el Mundial en 2022 ya es cosa del pasado. Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que defenderemos nuestro título de Catar como equipo y haremos todo lo posible por retenerlo».
Argentina iniciará su defensa ante Argelia, luego enfrentará a Austria y cerrará el grupo contra Jordania.