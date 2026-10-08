¿El sucesor de Lionel Messi? El técnico del Como señala a Nico Paz para heredar el icónico dorsal 10 de Argentina

Messi ha puesto fin oficialmente a su gloriosa carrera internacional. El ocho veces ganador del Balón de Oro disputó anoche su último partido con Argentina, que se impuso con comodidad por 3-0 a Benín.

Fue una noche marcada por la emoción dentro y fuera del campo. Tanto los aficionados como sus compañeros rompieron a llorar mientras el legendario delantero se despedía por última vez de Argentina. Messi se aseguró de poner el broche en su estilo habitual. El veterano capitán transformó un penalti en el minuto 71 para sumar un último gol internacional a su extraordinaria cifra.