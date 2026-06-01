El Southampton emite un comunicado tras la revelación por parte de la EFL de la «deplorable» operación de espionaje de la entrenadora Tonda Eckert, tras la debacle en los play-offs de la Championship

El Southampton ha aceptado las conclusiones del tribunal de arbitraje que desestimó su recurso contra las sanciones de la EFL. El llamado «escándalo del espionaje» ha ensombrecido su temporada, especialmente tras ser eliminado de la final de los play-offs de la Championship por espiar los entrenamientos del Hull.

El lunes, la EFL explicó por escrito el castigo, calificando el hecho de «plan urdido y decidido desde arriba» autorizado por el entrenador Tonda Eckert y respaldado por mensajes de WhatsApp.

En un comunicado, el club admitió no haber cumplido los estándares y aceptó el veredicto.

«Aceptamos que el club infringió la normativa y reconocemos que los órganos disciplinarios podían concluir que no se requería probar una ventaja deportiva para determinar una infracción grave».