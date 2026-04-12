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El síndrome del elefante y el árbol... ¿Acabará con los sueños del Arsenal, Al-Nasr y Zamalek en una liga ausente?

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Arsenal vs Bournemouth
Arsenal
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Al Nasr FC vs Al Ittifaq
Al Nasr FC
Al Ittifaq
1ª División
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¿Se aleja el título más codiciado de quienes sueñan con su regreso?

El árbol de la liga parece no aguantar más elefantes: el primero en caer podría ser el Arsenal, que sufrió una derrota inesperada en la Premier League.

Desde hace años, el síndrome del elefante y el árbol persigue al Arsenal: cada vez que lidera la tabla, su afición teme la caída final, y todo indica que esta temporada se repetirá.

  • La caída del gigante del Arsenal

    El Arsenal cayó 1-2 ante el Bournemouth en la jornada 32 de la Premier League.

    El tropiezo deja a los londinenses con 70 puntos, aún líderes, pero con solo 6 de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos.

    Si el City gana todos sus encuentros, incluido el del próximo domingo ante los gunners, igualará la puntuación del líder.

    El Arsenal, que ya lideró la tabla en las tres últimas temporadas antes de acabar cediendo el título ante Liverpool o Manchester City, podría repetir guion.

    De confirmarse este pronóstico, el Arsenal sumaría 22 años sin título liguero desde su triunfo invicto en la 2003-2004.

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  • Dos partidos y tres derbis

    Los últimos seis partidos de la Premier League complican el panorama del Arsenal: dos duelos de alta tensión y tres derbis londinenses.

    En la próxima jornada visita al Manchester City, luego enfrenta al Newcastle United y cierra con tres derbis londinenses ante Fulham, West Ham y Crystal Palace, más el Burnley.

    Además, los londinenses están más ocupados, pues ya están cerca de las semifinales de la Champions tras ganar 1-0 al Sporting en la ida.

    Por contra, el City, eliminado en octavos de la Champions, se centra en la liga y tiene un calendario más liviano.

    Los de Guardiola, antes de visitar el Emirates, encaran un calendario más llevadero: Burnley, Everton, Brentford, Bournemouth y Aston Villa.

    Aunque el City sigue vivo en la FA Cup, priorizará la liga si hubiera coincidencias; el Arsenal, en cambio, persigue su primer título de Champions.

  • ¿Caerá el elefante de la victoria?

    La situación del Arsenal en la Premier League preocupa a clubes árabes que buscan su primer título tras años sin lograrlo, como Al-Nassr, que no gana la Liga Saudí desde 2018-2019.

    El Al-Nassr lidera la Liga Saudí con 73 puntos, 5 más que el Al-Hilal y 7 más que el Al-Ahli.

    La ventaja parece cómoda, pero sus próximos compromisos en la Liga Roshen se presentan complicados: deberá enfrentar a todos los equipos ante los que perdió en la ida.

    En las próximas cuatro jornadas visitará a Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadisiyah y Al-Hilal, conjuntos ante los que apenas sumó un punto en la ida (empate con Al-Ittifaq) antes de sufrir tres derrotas seguidas.

    Si se repitieran esos marcadores, el Al-Nassr perdería el liderato, ya que sus perseguidores tienen un calendario más favorable.

    El Al-Hilal se medirá a Al-Khaleej, Damak, Al-Hazm, Neom y Al-Fayha, y el Al-Ahli a Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Taawoun, Al-Khaleej y Al-Khaloud, además del propio Al-Nassr.

    Si se repitiera, no sería la primera vez que el Al-Nassr falla en la recta final, como ocurrió en la temporada 2022-2023 a favor del Al-Ittihad, la primera de Cristiano Ronaldo con el club.

  • El Zamalek está en peligro

    En Egipto, la afición del Zamalek sueña con el título de liga tras tres años sin lograrlo. El equipo no gana desde la temporada 2021-2022.

    El conjunto blanco lidera ahora la tabla con 46 puntos, dos más que Pyramids y Al Ahly, aunque este último ha jugado un partido más.

    Sin embargo, el camino del «Caballero Blanco» hacia el título está lleno de obstáculos: aún debe enfrentar a sus rivales directos, Al Ahly y Pyramids, y al ENPPI, al que ya venció en la primera vuelta.

    Para cerrar, visitará al Cerámica Cleopatra, equipo que lo eliminó en octavos de final de la Copa de Egipto y le impidió retener el título.

    Además, es el único equipo egipcio que sigue en competición africana y está a un paso de la final de la Confederación tras ganar 1-0 al Shabab Belouizdad en la ida de semifinales.

    En cambio, Al Ahly y Pyramids, eliminados en cuartos de la Champions africana, se centran en la liga.

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