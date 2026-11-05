Todo apunta a que Kane, recién coronado ganador del Balón de Oro, capitaneará a Inglaterra en su próximo gran torneo internacional. Se ha sugerido que, pese a tener ya 33 años, el prolífico delantero podría tener por delante otro ciclo mundialista.

Si Kane sigue ese camino, quienes esperan pacientemente su oportunidad de brillar seguirán a su sombra durante algún tiempo más. Ollie Watkins, Ivan Toney y Dominic Solanke llevan tiempo llamando a una puerta de la selección que rara vez se abre.

Calvert-Lewin, que marcó 14 goles en la Premier League con el Leeds la temporada pasada, ha vuelto a escalar posiciones en la jerarquía. Tras disputar 11 partidos internacionales entre 2020 y 2021, pasaron unos cinco años hasta que volvió a entrar en los planes en marzo de 2026.

No fue convocado para disputar el Mundial en Norteamérica, pero vuelve a entrar en los planes para la Liga de Naciones de la UEFA. ¿Es ahora el exdelantero del Everton la primera opción como suplente del capitán Kane?