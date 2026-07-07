El siguiente problema con João Palhinha: ¿se quedará el FC Bayern de Múnich con este jugador caro que no acaba de cuajar?

Palhinha ya no tiene futuro en el Bayern. Llegó a petición de Tuchel, pero Kompany apenas le dio minutos.

Tras 25 partidos en su primera temporada en Múnich —marcada por las lesiones—, en la que actuó principalmente como suplente, el FCB lo cedió al Tottenham Hotspur en verano de 2025. Allí fue uno de los pocos puntos positivos de una campaña muy decepcionante para los londinenses; en algún momento se habló de que podría quedarse en la Premier League.

Sin embargo, el Tottenham no ejercerá la opción de compra. El pasado fin de semana, Palhinha confirmó su salida.

«Jugar en el Tottenham ha marcado profundamente mi vida», escribió en Instagram: «Siempre he intentado devolver de la mejor manera posible todo el cariño, el respeto y la confianza que me habéis brindado tanto dentro como fuera del campo. Sois vosotros quienes mantenéis viva la llama de este club temporada tras temporada».

Los Spurs, que ya ficharon a Sandro Tonali y Mateus Fernandes por más de 200 millones, y el Sporting, que incorporó a Sergi Altimira por 18, buscan otras opciones.