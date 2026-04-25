El Shock Club prepara una «oferta gigantesca» por Mason Greenwood, y la venta del Marsella podría beneficiar al Manchester United

El París FC, con ambiciones de liderazgo, busca fichar a Greenwood para iniciar una nueva era en la capital francesa, según But Football Club. Apoyado por la fortuna de la familia Arnault y la experiencia de Red Bull, el club prepara una “oferta desorbitada” para poner a prueba la determinación del Marsella.

El jugador de 24 años ha sido una revelación en la Ligue 1 desde su llegada al Stade Vélodrome, y sus actuaciones han llamado la atención de los rivales. El París FC quiere usar su nuevo respaldo financiero para convencer al exjugador del Manchester United de que su futuro está en la capital. Por ahora, el Marsella considera insuficiente la primera oferta.