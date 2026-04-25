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El Shock Club prepara una «oferta gigantesca» por Mason Greenwood, y la venta del Marsella podría beneficiar al Manchester United
El París FC planea fichar a Greenwood
El París FC, con ambiciones de liderazgo, busca fichar a Greenwood para iniciar una nueva era en la capital francesa, según But Football Club. Apoyado por la fortuna de la familia Arnault y la experiencia de Red Bull, el club prepara una “oferta desorbitada” para poner a prueba la determinación del Marsella.
El jugador de 24 años ha sido una revelación en la Ligue 1 desde su llegada al Stade Vélodrome, y sus actuaciones han llamado la atención de los rivales. El París FC quiere usar su nuevo respaldo financiero para convencer al exjugador del Manchester United de que su futuro está en la capital. Por ahora, el Marsella considera insuficiente la primera oferta.
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Un contrato multimillonario y un ingreso inesperado para el Manchester United
Para convencer al delantero de dejar el Velódromo, el París FC prepara una oferta con una prima de fichaje “XXL” y un salario comparable al de las estrellas del París Saint-Germain. Así busca disipar las dudas de Greenwood, quien se siente cómodo en su actual club.
Además, el Manchester United se beneficiaría: al fichar por el Marsella en 2024, el United incluyó una cláusula de reventa del 60 % que sube al 65 % si el club francés se clasifica para la Champions, lo que le reportaría varios millones de libras.
La influencia de Red Bull y su proyecto deportivo
Más allá del dinero, el Paris FC apuesta por su proyecto deportivo en crecimiento. Bajo la dirección de Antoine Kombouaré, el club ha avanzado mucho, como muestra su reciente y sonada victoria sobre el Mónaco. Con el respaldo de Red Bull, prepara una campaña de fichajes “de cinco estrellas” para convertirse en un contendiente europeo.
Ya cuentan con figuras como Ciro Immobile y ven a Greenwood como la pieza final. La idea es que sea el rostro de un equipo que luche por la Ligue 1, aunque deben convencerlo de dejar el ambiente de Marsella por su proyecto en el Stade Jean-Bouin.
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Se avecina la batalla por el mercado de fichajes de verano
La situación sigue incierta mientras ambos clubes se preparan para el mercado de verano. El Marsella tiene la ventaja de un contrato a largo plazo, pero una oferta millonaria de la familia Arnault podría cambiar rápido las negociaciones.
Para los Red Devils la situación es positiva: si Greenwood se queda en Marsella seguirá creciendo, y si se marcha dejará una cifra astronómica que reforzará el presupuesto de fichajes de Old Trafford. Todas las miradas apuntan a la capital, a ver si el París FC presenta una oferta que Marsella no pueda rechazar.