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El Sheffield United se arriesga a sufrir una devastadora deducción de 12 puntos tras una orden de liquidación del Tribunal Superior
Un fallo del Tribunal Superior desencadena una investigación de la EFL
Según el Daily Mail, el Sheffield United corre un serio riesgo de recibir una sanción de 12 puntos tras una decisión del High Court. United World, la empresa de inversión perteneciente al anterior propietario Prince Abdullah Bin Mosaad Bin Abdulaziz Al Saud, emprendió acciones legales contra COH Sports Bidco. Alegó que aún se adeudaba una deuda de 35 millones de libras procedente de la venta del club en 2024.
Finalmente, el tribunal emitió una orden de liquidación contra la empresa utilizada por los actuales responsables, Helmy Eltoukhy y Steven Rosen, para adquirir al club de Yorkshire. En consecuencia, la EFL está investigando ahora si esto constituye una infracción perjudicial de su normativa, lo que deja al club en una posición precaria.
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United World emite un comunicado contundente
United World sostuvo que Eltoukhy y Rosen intentaron hacerse con el Sheffield United sin pagar los 35 millones de libras requeridos, después de haber transferido sus acciones a una empresa de nueva creación. Aunque el dúo estadounidense restó importancia a la maniobra legal y la calificó simplemente como un «golpe publicitario», el desenlace tiene graves ramificaciones.
Al pronunciarse sobre el asunto, un portavoz de United World explicó la ruptura de las relaciones: «Parece que a Helmy Eltoukhy y Steven Rosen simplemente no les preocupa lo que esto significa para el club. Lo que ocurre ahora es el resultado de sus decisiones. United World seguirá reclamando las sumas completas». También señaló que habían «hecho todo lo posible por resolver el asunto de forma amistosa» y que intentaron hacerlo de nuevo «para dar a los propietarios una última oportunidad de evitar que el Sheffield United sufriera las consecuencias de sus actos».
La EFL confirma una revisión regulatoria en curso
La EFL se está tomando la situación muy en serio y está revisando cuidadosamente las consecuencias de la decisión del tribunal. Cualquier deducción de puntos dificultaría gravemente a Sheffield United y sus aspiraciones esta temporada.
Al abordar la crisis en desarrollo, un portavoz de la EFL declaró: "La EFL toma nota de la decisión del Tribunal Superior de emitir una orden de liquidación contra COH Sports Bidco Limited. La Liga estudiará las implicaciones de ese hecho de acuerdo con su normativa, incluido si es necesario adoptar alguna otra medida. Además, la EFL sigue considerando otros asuntos regulatorios tras los cambios en la estructura de propiedad del club y los acontecimientos dentro del grupo en un sentido más amplio. Como estas cuestiones siguen en curso, la EFL no hará más comentarios en esta fase."
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Cuenta atrás para unos aficionados nerviosos
El Sheffield United debe esperar ahora con nerviosismo el veredicto final de la EFL sobre la disputa por la propiedad. Si el organismo rector determina que efectivamente se han incumplido las normas, el club podría recibir una desastrosa deducción de 12 puntos en las próximas semanas. Eltoukhy y Rosen tendrán que encontrar una solución rápida con el príncipe Abdullah para proteger el futuro inmediato del equipo.
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