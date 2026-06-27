El Shakhtar podría jugar sus partidos de local en la Liga de Campeones en Inglaterra, tras iniciar conversaciones con un club de la Premier League

Los grandes clubes ucranianos aún buscan sede en Europa Occidental para sus partidos continentales. Ante los rumores de un traslado al Reino Unido, el club confirmó que evalúa varias ubicaciones.

Un portavoz oficial del club declaró: «El Shakhtar negocia con sedes del Reino Unido y Alemania para asegurar un estadio anfitrión para sus partidos de la Liga de Campeones de la UEFA de la próxima temporada. No haremos comentarios sobre el proceso hasta que se anuncie una decisión en un futuro próximo».