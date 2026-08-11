El Sevilla completa el fichaje del delantero escocés Robbie Ure procedente del club sueco IK Sirius

El traspaso deja al Sirius en una posición inmejorable al frente de la clasificación de la Allsvenskan, con una sólida ventaja de 12 puntos, una racha dominante impulsada por la impresionante cifra de 15 goles ligueros de Ure. El Sevilla deposita grandes esperanzas en el ex canterano de Rangers y Anderlecht para que encaje sin problemas en el sistema del equipo de Luis Garcia Plaza. La verdadera prueba de la adaptación de Ure al fútbol español llegará cuando el Sevilla inicie su campaña en La Liga en casa ante el Rayo Vallecano el sábado 15 de agosto.