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El «sesgo de recencia» afecta el debate sobre Harry Kane y el mejor de la historia de Inglaterra, pues un exdelantero lo incluye en el «grupo» de grandes, no en el primer lugar
Kane contra Haaland: Inglaterra se prepara para enfrentarse a Noruega
Tras marcar 61 goles con el Bayern la temporada pasada, mantiene su nivel en el torneo de la FIFA: ya lleva seis tantos.
En cuartos de final se medirá a Noruega y, por tanto, a otro temible ‘9’: Erling Haaland, del Manchester City. Ambos aspiran a una nueva Bota de Oro.
Los mejores de Inglaterra: Kane, Moore y Beckham en la discusión
Si Kane, como capitán, guía a Inglaterra hacia su primer título desde 1966, su candidatura a «mejor de la historia» se reforzará. Ya es el máximo goleador de los Tres Leones, con 85 tantos, y solo le faltan seis partidos para igualar los 125 de Peter Shilton.
Ya es uno de los mejores en vestir esa camiseta, pero ¿llegará a liderar la lista, por delante de Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton y Wayne Rooney?
Se insta a Inglaterra a rendir homenaje a sus grandes figuras y a evitar clasificarlas
El exdelantero de los «Three Lions», Collymore —en colaboración con BetTOM—, declaró a GOAL: «El sesgo de recencia existe y empezamos a fijarnos en la gente y a decir que son los mejores de la historia, etcétera, etcétera. Jimmy Greaves marcó 44 goles en 57 partidos internacionales, algo increíble, y eso que jugó menos encuentros: no existían la Liga de Naciones, ni tantos clasificatorios ni partidos de torneos.
«Kane entraría en un grupo de grandes delanteros como Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves o Geoff Hurst. No hace falta compararlos, simplemente podemos disfrutarlos, y Kane pasará a la historia como uno de los grandes de la Inglaterra moderna.
¿Pasará a la historia como el mejor jugador de Inglaterra? Podría entrar en ese grupo. A menos que seas Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé —quizá los mejores de la historia—, siempre será difícil, todo se vuelve subjetivo.
Sin duda pasará a la historia como uno de los grandes jugadores, goleadores y capitanes de Inglaterra. Solo le falta un título como capitán, algo a lo que ya nos hemos acercado, pero que aún no hemos logrado».
Mundial y Balón de Oro: Kane va tras los máximos galardones
Las estrellas parecen alinearse para Inglaterra en 2026: el equipo de Thomas Tuchel ya superó varios obstáculos. Mostró carácter al ganar en el Azteca con diez hombres.
Jude Bellingham brilla, pero Kane sigue siendo clave. Pronto enfrentará a Haaland en Miami, y los próximos meses podrían traerle el Mundial y el Balón de Oro, antes de cumplir 33 años el 28 de julio.
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