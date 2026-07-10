El «sesgo de recencia» afecta el debate sobre Harry Kane y el mejor de la historia de Inglaterra, pues un exdelantero lo incluye en el «grupo» de grandes, no en el primer lugar

El exdelantero de los «Three Lions», Collymore —en colaboración con BetTOM—, declaró a GOAL: «El sesgo de recencia existe y empezamos a fijarnos en la gente y a decir que son los mejores de la historia, etcétera, etcétera. Jimmy Greaves marcó 44 goles en 57 partidos internacionales, algo increíble, y eso que jugó menos encuentros: no existían la Liga de Naciones, ni tantos clasificatorios ni partidos de torneos.

«Kane entraría en un grupo de grandes delanteros como Gary Lineker, Nat Lofthouse, Jimmy Greaves o Geoff Hurst. No hace falta compararlos, simplemente podemos disfrutarlos, y Kane pasará a la historia como uno de los grandes de la Inglaterra moderna.

¿Pasará a la historia como el mejor jugador de Inglaterra? Podría entrar en ese grupo. A menos que seas Lionel Messi, Diego Maradona o Pelé —quizá los mejores de la historia—, siempre será difícil, todo se vuelve subjetivo.

Sin duda pasará a la historia como uno de los grandes jugadores, goleadores y capitanes de Inglaterra. Solo le falta un título como capitán, algo a lo que ya nos hemos acercado, pero que aún no hemos logrado».