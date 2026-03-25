El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirma que Lamine Yamal ha sido «tocado por la magia» y elogia al «respetuoso» joven prodigio del Barcelona

La conversación también se centró en el impacto emocional que han tenido las prolongadas lesiones de Gavi en el Barcelona. De la Fuente admitió que la situación fue devastadora para toda la selección española y afirmó: «Su lesión fue uno de los momentos más duros que hemos vivido. Personalmente, fue increíblemente difícil, y también lo fue para sus compañeros. Lo vivimos con gran dolor, como si un miembro de la familia hubiera sufrido un accidente. Es un jugador muy querido por todos nosotros».

En cuanto a noticias más positivas, el entrenador ofreció una actualización tranquilizadora sobre Rodri, del Manchester City, que ha estado trabajando para recuperar su plena forma física. De la Fuente añadió: «Ahora está mejor y no estoy preocupado porque veo que su recuperación va muy bien, va a seguir jugando estos próximos meses y ya está jugando con normalidad en su club. Es un jugador de talla mundial, el mejor, y junto con [Martín] Zubimendi, uno de los dos mejores centrocampistas del mundo».