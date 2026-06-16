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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, explica por qué se negó a mirar a la cámara en una incómoda sesión fotográfica de la FIFA

M. Bielsa
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Uruguay vs Cabo Verde
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Marcelo Bielsa reconoció que no tiene obligación de actuar como un modelo tras la viral sesión fotográfica del Mundial en la que miró al suelo. Después del 1-1 ante Arabia Saudí, el DT uruguayo calificó el tema de «absolutamente irrelevante».

  • Bielsa explica su foto viral

    Tras el frustrante 1-1 ante Arabia Saudí en Miami, preguntaron a Bielsa por una sesión fotográfica de la FIFA que se había vuelto viral. El técnico, de 70 años, apareció mirando al suelo durante sus compromisos con los medios antes del torneo, y el vídeo circuló rápido en internet. Como informó ESPN, el veterano entrenador restó importancia a los comentarios sobre su actitud y rechazó responder preguntas. «No debo dar explicaciones —afirmó Bielsa—. La foto quedó como quedó; no soy modelo y no tengo respuesta. ¿Debo explicar también por qué no miro a quienes hablan ahora? No hay nada que explicar».

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    No hace falta dar explicaciones

    En su rueda de prensa posterior al partido, el exentrenador del Leeds United intentó centrarse en temas futbolísticos, pero de repente regresó por sí mismo a las insólitas preguntas sobre la sesión fotográfica. Firme en su postura, Bielsa reiteró que no se puede esperar que los entrenadores posen ante las cámaras como modelos. «Hay un límite en lo que debemos explicar», afirmó. «¿Acaso mirar hacia arriba o abajo requiere tantas explicaciones? Algunas situaciones no las necesitan. No debemos actuar como modelos. Esas críticas carecen de fundamento. No hice nada malo».

  • Frustraciones en el campo

    Uruguay empezó en desventaja en el Grupo H: al descanso perdía 1-0 pese a realizar 27 disparos, 10 entre los tres palos. Maxi Araujo igualó en el 80’, pero Bielsa lamentó que su equipo solo mostrara su mejor versión en la segunda parte. «No ganamos porque no dimos lo mejor de nosotros mismos», afirmó Bielsa. «Teníamos todo para jugar en la primera parte como lo hicimos en la segunda, pero solo lo hicimos la mitad del tiempo».

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Uruguay?

    Tras su inesperado tropiezo, Uruguay se juega el pase a la siguiente fase. Con los cuatro equipos empatados a un punto tras el 0-0 entre España y Cabo Verde, Bielsa exigirá más regularidad. Uruguay enfrentará a Cabo Verde y luego a España, y deberá aprovechar sus ocasiones para avanzar.

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