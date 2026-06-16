El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, explica por qué se negó a mirar a la cámara en una incómoda sesión fotográfica de la FIFA

Tras el frustrante 1-1 ante Arabia Saudí en Miami, preguntaron a Bielsa por una sesión fotográfica de la FIFA que se había vuelto viral. El técnico, de 70 años, apareció mirando al suelo durante sus compromisos con los medios antes del torneo, y el vídeo circuló rápido en internet. Como informó ESPN, el veterano entrenador restó importancia a los comentarios sobre su actitud y rechazó responder preguntas. «No debo dar explicaciones —afirmó Bielsa—. La foto quedó como quedó; no soy modelo y no tengo respuesta. ¿Debo explicar también por qué no miro a quienes hablan ahora? No hay nada que explicar».