El seleccionador de Turquía mantiene su cargo. La Federación de Fútbol promete «apoyar» a Vincenzo Montella pese a la vergonzosa eliminación en el Mundial

La selección turca llegó a Norteamérica con grandes expectativas para su primera participación en un Mundial en 24 años, pero una desastrosa fase de grupos disputada en EE. UU., Canadá y México ha supuesto su eliminación antes de la última jornada. A pesar de la temprana eliminación, el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, ha desmentido cualquier rumor sobre un cambio de entrenador e insiste en que Montella sigue siendo la persona adecuada para llevar adelante a la selección.

El lunes, el directivo reiteró su respaldo al técnico italiano y declaró: «Apoyaremos tanto al entrenador como a los jugadores. Esto no es un club; en ellos los fracasos suelen venir por falta de continuidad. No se puede echar a 15 jugadores y traer a otros 15».