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El seleccionador de Turquía mantiene su cargo. La Federación de Fútbol promete «apoyar» a Vincenzo Montella pese a la vergonzosa eliminación en el Mundial
El presidente de la TFF confirma que Montella sigue en su puesto
La selección turca llegó a Norteamérica con grandes expectativas para su primera participación en un Mundial en 24 años, pero una desastrosa fase de grupos disputada en EE. UU., Canadá y México ha supuesto su eliminación antes de la última jornada. A pesar de la temprana eliminación, el presidente de la Federación Turca de Fútbol (TFF), Ibrahim Haciosmanoglu, ha desmentido cualquier rumor sobre un cambio de entrenador e insiste en que Montella sigue siendo la persona adecuada para llevar adelante a la selección.
El lunes, el directivo reiteró su respaldo al técnico italiano y declaró: «Apoyaremos tanto al entrenador como a los jugadores. Esto no es un club; en ellos los fracasos suelen venir por falta de continuidad. No se puede echar a 15 jugadores y traer a otros 15».
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Apoyar el proceso a pesar de los malos resultados
La eliminación de Turquía se selló tras perder 2-0 ante Australia en la jornada inaugural. Luego, pese a jugar con uno más casi todo el partido, cayó 1-0 ante Paraguay. Así, su próximo duelo contra EE. UU. será intrascendente y solo servirá para cerrar un verano decepcionante.
«No se puede destituir al seleccionador y traer a uno nuevo. No se puede destituir al presidente y nombrar a otro», explicó Haciosmanoglu.
Insistió en que la federación valora el panorama general, que incluye la exitosa campaña de clasificación que llevó al equipo al escenario mundial. «Por eso apoyamos a nuestros jugadores. Nunca cambiamos a aquellos con quienes hemos recorrido el camino juntos por otros que nos encontramos por el camino».
Continuidad frente a reacciones impulsivas
El presidente de la TFF defiende la estabilidad, un lujo raro en el fútbol turco. Al mantener a Montella, la federación quiere acabar con el cortoplacismo que ha frenado a la selección.
Ante las duras críticas contra jugadores y cuerpo técnico, el dirigente afirmó que no cederá a la presión pública ni a la indignación de los medios. Confía en que, con tiempo para corregir los errores de esta campaña, el actual grupo pueda recuperarse.
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Con la mirada en la clasificación para la Eurocopa 2028.
Tras su temprana eliminación del Mundial, Turquía ya piensa en el próximo gran torneo. Su meta es la Eurocopa 2028, y Haciosmanoglu confía en que este grupo devolverá al país a la gloria: «Estos hombres nos volverán a traer los mismos éxitos».