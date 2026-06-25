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El seleccionador de Senegal provoca a los marroquíes... y desafía a Irak

Senegal vs Irak
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P. Thiaw
K. Koulibaly
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Nos sorprende nuestra situación actual, pues somos los campeones de África.

Papi Thiaw, seleccionador de Senegal, siguió provocando a los marroquíes antes del partido contra Irak, que se disputará el viernes por la noche y cerrará la fase de grupos del Mundial 2026.

Senegal ya perdió sus dos primeros partidos del Mundial, ante Francia y Noruega, y los Leones del Atlas viven una situación similar.

El diario «L'Équipe» recogió sus palabras en la rueda de prensa del jueves.

El técnico de los Leones de la Teranga afirmó que aún confía en mejorar la situación y en avanzar a los dieciseisavos de final como una de las mejores terceras clasificadas.

“La derrota ante Noruega fue dolorosa; nos habíamos preparado bien, pero al final perdimos”, admitió.

Y añadió: «Ya lo superamos y el equipo quiere ganar por nuestro pueblo y nuestra bandera. Queremos irnos como vencedores; todos confían en nosotros y debemos demostrar que somos los campeones de África».

Su declaración podría molestar a los marroquíes, tras la decisión de la CAF de quitarle a Senegal la organización de la Copa Africana de Naciones 2025 y dársela a los Leones del Atlas.

  • Senegal v Peru - International FriendlyGetty Images Sport

    Koulibaly está listo, pero Mendy no jugará.

    «Ante Noruega, reemplazamos a Koulibaly porque le falta ritmo de competición y eso le complica», explicó Thiaw en la rueda de prensa.

    Ahora Koulibaly está listo y disponible para enfrentar a Irak, aunque nuestro portero Édouard Mendy se perderá el partido por lesión.

    “Es una final para ambos equipos; será muy difícil, porque Irak es un rival organizado y disciplinado”.

    “Somos los campeones de África, perdimos dos veces y nos sorprendió, pero aún queda un partido y, tras la fase de grupos, empieza otro torneo”, añadió.

    “La gente espera mucho de nosotros y debemos demostrar que somos campeones de África. Esta generación quiere superar lo logrado en 2002”.

    Y concluyó: «Estos jóvenes deben escribir la historia de Senegal y superar lo que hicimos en 2002», cuando el equipo cayó en cuartos de final ante Turquía.

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