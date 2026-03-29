El seleccionador de San Marino se enfrentó a Bosnia hace menos de un año: «Son lentos, pero cuentan con jugadores destacados. El estadio se parece al Scida de Crotone»

¿Cómo es enfrentarse a Bosnia en Zenica? Roberto Cevoli, seleccionador de San Marino desde 2023 y rival de los hombres de Barbarez —que se enfrentarán a Italia el martes 31 de marzo en la fase de clasificación para el Mundial—, lo sabe bien, tras haberlo vivido el pasado mes de junio.

«Jugamos el partido de ida en el Bilino Polje el pasado 7 de junio; hacía 32 grados y un calor sofocante. Nada que ver con la nieve de estos días. Es un estadio pequeño, estrecho y en ruinas. Las gradas están muy cerca del campo y los aficionados se hacen oír muchísimo».