El seleccionador de Portugal responde con contundencia a la comparación de Ronaldo con Messi y Haaland

En la rueda de prensa, un periodista de ESPN comparó los 90 minutos que Cristiano Ronaldo juega a sus 41 años con el descanso que Messi y Haaland recibieron de sus selecciones. Roberto Martínez respondió: «No comparamos a nuestros jugadores con otros; sería infantil e improfesional».

El cuerpo técnico sigue de cerca a Ronaldo y analiza datos de partidos y entrenamientos.

Sobre la preparación de Ronaldo para jugar los 90 minutos contra Colombia, añadió: «Cristiano sabe estar en el lugar y el momento adecuados; es una cuestión de fortaleza mental, concentración y capacidad para abrir espacios en ataque».

Martínez insistió en que no hay impedimento físico o mental para que juegue los 90 minutos hoy, aunque quizá en el próximo partido se le dé descanso, como a cualquier otro jugador, guiándose siempre por los datos disponibles.

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