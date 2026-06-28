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El seleccionador de Portugal responde con contundencia a la comparación de Ronaldo con Messi y Haaland

Portugal vs Croacia
Portugal
Croacia
World Cup
Colombia vs Portugal
Colombia
C. Ronaldo
R. Martinez
D. Jota
D. Costa
D. Dalot
João Cancelo
J. Neves
L. Messi
E. Haaland
Portugal
Croacia
Canadá
Colombia
EE. UU.
España
Argentina
Noruega

«... Esto es una auténtica tontería»

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, elogió el nivel de su equipo ante Colombia, Lo calificó de «partido magnífico» y útil para afrontar las exigencias del Mundial en condiciones climáticas difíciles.

El domingo empataron 0-0, resultado que dejó a Colombia líder del Grupo 11 con 7 puntos y a Portugal segunda con 5, ambas clasificadas.

En la siguiente ronda Portugal se medirá a Croacia, y Colombia a Ghana.

  • «Ronaldo no tiene parangón y nuestras decisiones no son infantiles»

    En la rueda de prensa, un periodista de ESPN comparó los 90 minutos que Cristiano Ronaldo juega a sus 41 años con el descanso que Messi y Haaland recibieron de sus selecciones. Roberto Martínez respondió: «No comparamos a nuestros jugadores con otros; sería infantil e improfesional».

    El cuerpo técnico sigue de cerca a Ronaldo y analiza datos de partidos y entrenamientos. 

    Sobre la preparación de Ronaldo para jugar los 90 minutos contra Colombia, añadió: «Cristiano sabe estar en el lugar y el momento adecuados; es una cuestión de fortaleza mental, concentración y capacidad para abrir espacios en ataque».

    Martínez insistió en que no hay impedimento físico o mental para que juegue los 90 minutos hoy, aunque quizá en el próximo partido se le dé descanso, como a cualquier otro jugador, guiándose siempre por los datos disponibles.

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  • La filosofía de la rotación y la valiosa prueba

    Martínez explicó su filosofía de rotación y control del esfuerzo físico: «Hoy aprovechamos la energía de João Neves durante 45 minutos, usamos a Rúben Neves otros 45 minutos y alineamos a Diogo Dalot y a João Cancelo; hay posiciones con exigencias distintas y lo controlamos al detalle».

    El técnico añadió: «Entre partido y partido recopilamos datos: algunos jugadores reciben golpes, otros juegan con lesiones leves, unos están listos y otros atraviesan un buen momento; todo eso nos ayuda a decidir y, como dije, ya usamos a 21 jugadores de campo».

    Sobre el partido, lo calificó de «magnífico» y útil para afrontar las duras condiciones del Mundial.

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  • Elogios al portero Diogo Costa y a la solidez defensiva

    El entrenador destacó la solidez defensiva y la actuación de Diogo Costa, quien mantuvo su portería a cero ante los ataques colombianos en el último tercio del campo. Resaltó que este rendimiento ayuda a afinar la estructura defensiva de Portugal.

    Martínez admitió que Portugal permitió que Colombia impusiera su juego de transiciones rápidas y duelos individuales, y reconoció que su equipo no tomó las mejores decisiones para controlar el balón, lo que mantuvo el partido más abierto de lo deseado.

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  • Colombia y Croacia son incomparables.

    Martínez destacó que Portugal llega a la fase eliminatoria con más confianza y mejor preparación. «El equipo está más unido psicológicamente y asume su responsabilidad tras superar momentos difíciles», añadió, y subrayó que el objetivo sigue siendo ganar todos los partidos y llegar lo más lejos posible.

    Al comparar a Colombia con su próximo rival, Croacia, Martínez aclaró: «Son dos equipos totalmente diferentes; estamos comparando una selección europea como Croacia con una sudamericana como Colombia, y ambas difieren por completo en cuanto a la filosofía de juego y el aprovechamiento de los espacios», al tiempo que elogió las decisiones arbitrales y la ayuda del vídeoarbitraje en la gestión de este difícil encuentro.

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  • Conmemoración y homenaje a Jota

    Al preguntarle por el próximo partido, que coincide con el aniversario de la muerte de Diogo (Jota), Martínez respondió: «Cada día es difícil cuando entrenamos, y siempre hay momentos en los que nos vienen a la mente recuerdos de Jota. No diría que el aniversario tenga que ser especialmente difícil, sino que es un momento para celebrarlo y rendirle homenaje, ya que todo lo que hemos empezado en este equipo lo empezamos con él y ganamos la Liga de Naciones con él, y su ausencia física nos convierte en un equipo más fuerte».

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