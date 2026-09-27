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El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, protege a Erling Haaland de la tormenta mediática tras el veredicto de culpabilidad sobre los 114 cargos contra el Manchester City
Trazando paralelismos con la aparición de Rodri en los medios
El Manchester City ha acaparado la actualidad informativa tras las informaciones que aseguran que ha sido declarado culpable de 114 infracciones de la normativa financiera. Haaland, que en un principio estaba previsto que compareciera ante los medios durante el parón internacional, estuvo llamativamente ausente en los últimos compromisos de prensa mientras Noruega prepara sus próximos partidos de la Liga de Naciones.
La referencia de Solbakken a Rodri pone de relieve la difícil situación en la que se han visto los jugadores del City durante esta ventana internacional, ya que el centrocampista español se vio defendiendo la integridad del club. Temiendo un interrogatorio similar para Haaland, Solbakken decidió que el silencio era la mejor política para mantener el ritmo goleador del delantero con la selección. El seleccionador explicó: "Es, por supuesto, porque queremos concentrarnos y darle las mejores condiciones posibles para concentrarse en el partido. Todos sabéis cuál ha sido el tema durante las últimas 24 horas. No tiene nada que ver con la Liga de Naciones ni con lo que vamos a hacer. Un buen ejemplo de ello fue la rueda de prensa que dio Rodri ayer."
- AFP
Solbakken prioriza la concentración para su delantero estrella
La retirada táctica de Haaland de la sala de prensa es un claro intento de la Federación Noruega de Fútbol de proteger a su principal estrella. Solbakken cree que la responsabilidad principal del delantero durante el parón internacional debe ser marcar goles, y no actuar como portavoz de las decisiones ejecutivas de su club. El seleccionador se mostró tajante al afirmar que la distracción por la investigación de la Premier League no debe trasladarse a la concentración de la selección, donde lo que está en juego para la progresión competitiva de Noruega en Europa sigue siendo importante.
«Por lo tanto, creo que es apropiado que se concentre en lo que debe hacer, y eso es marcar goles para Noruega. Y creo que todos estamos de acuerdo en que eso es lo más importante», señaló Solbakken.
La gravedad de la batalla legal del Manchester City
La situación se deriva de una larga investigación sobre los asuntos financieros del Manchester City entre 2009 y 2018. Aunque el club ha negado sistemáticamente todas las acusaciones, las últimas informaciones de The Athletic sugieren que ha sido declarado culpable de casi todos los cargos, entre ellos información financiera inexacta y falta de cooperación.
Solbakken admitió que todavía no ha mantenido una conversación específica con Haaland sobre el veredicto, pero expresó una total confianza en la fortaleza mental del jugador. «Creo que irá bien», comentó cuando le preguntaron si la noticia afectaría al rendimiento del delantero. Sobre los aspectos legales concretos del caso, el seleccionador prefirió mantenerse al margen del debate y añadió: «Puedo remitirme al primer ministro inglés, que dijo que todo el mundo debería tomárselo con un poco de calma durante los próximos días. Yo apoyo eso, y no tengo nada más que decir al respecto. Tampoco tengo base para decir nada sobre ello. Porque sé exactamente tanto o tan poco como usted».
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Los compañeros dan un paso al frente para llenar el vacío
Con Haaland ausente del podio, el dúo del Benfica formado por Fredrik Aursnes y Andreas Schjelderup fue el encargado de atender a la prensa. El cambio de planes no pareció alterar al grupo, y Aursnes señaló: "Recibimos ese mensaje ayer y nos pareció completamente bien". A pesar del ruido en torno a su compañero estrella, el resto de la selección de Noruega intenta mantenerse al margen del drama del Man City mientras se prepara para un duelo de alto perfil con Portugal.
Preguntado por si la situación del City se estaba comentando a puerta cerrada, Aursnes sugirió que los jugadores no estaban demasiado preocupados por los detalles técnicos de los cargos financieros. "No he leído mucho desde ayer, así que no sé qué hay de nuevo ahí. Pero se menciona un poco y se habla un poco de ello, aunque es difícil identificarse con eso", admitió.
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