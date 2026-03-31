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El seleccionador de la selección sub-21 de Turquía fue trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una terrible caída en un partido internacional
Escenas desgarradoras en Osijek
Según The Sun, la emergencia médica se produjo a los 35 minutos de partido en el Opus Arena. Las informaciones apuntan a que Korkmaz parecía frustrado por una decisión arbitral y se dirigía hacia el banquillo cuando se produjo el terrible accidente. Al parecer, resbaló y se golpeó la cabeza contra el suelo con gran fuerza. El impacto le hizo perder el conocimiento momentáneamente. El personal médico de ambos equipos corrió inmediatamente en su ayuda, ya que la gravedad de la situación se hizo evidente para los que estaban en el banquillo y los jugadores en el campo.
Intervención médica de urgencia
El aterrador incidente obligó a que una ambulancia entrara en el terreno de juego para que los paramédicos pudieran prestar asistencia de urgencia. Los árbitros ordenaron a los jugadores de ambos equipos que regresaran a sus respectivos vestuarios, lo que provocó que se añadieran 12 minutos de tiempo de descuento. La Federación Turca de Fútbol (TFF) emitió un comunicado oficial en el que detallaba la secuencia de los hechos, afirmando: «Nuestro seleccionador nacional sub-21, Egemen Korkmaz, perdió el conocimiento tras resbalarse y golpearse la cabeza contra el suelo en el minuto 35 del partido de clasificación de la fase de grupos del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de hoy contra Croacia, disputado en el Opus Arena de Osijek. Korkmaz, que sufrió una hinchazón en la cabeza a causa de la caída, recibió los primeros auxilios de nuestro equipo médico en la banda. Estaba consciente y fue trasladado al hospital en ambulancia para someterse a más pruebas. Le deseamos una pronta recuperación y le enviamos nuestros mejores deseos».
Partido suspendido tras un desmayo
Debido a la gravedad de la situación y a la presencia de la ambulancia en el campo, el partido se suspendió temporalmente. Aunque las cámaras de televisión no captaron el momento exacto de la caída, la reacción de consternación de los jugadores puso de manifiesto la gravedad de la lesión. Tras la evaluación inicial por parte del departamento médico de la selección nacional, el exdefensa fue trasladado de forma segura en camilla. A continuación, fue trasladado a un hospital local para someterse a más pruebas y recibir atención integral, mientras se continuaba con el seguimiento de su estado a lo largo de la noche.
El mundo del fútbol se une en apoyo al entrenador
A medida que se difundía la noticia del accidente, los principales clubes de Turquía no tardaron en ofrecer su apoyo. El Beşiktaş ha publicado un mensaje de solidaridad en el que le desea una pronta recuperación. El Fenerbahçe y el Galatasaray también han emitido comunicados en los que le desean una rápida recuperación.