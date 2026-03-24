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El seleccionador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, admite que «echo de menos el fútbol en Inglaterra» en medio de los rumores sobre su posible regreso al Tottenham
Un intento fallido de reencuentro
Se ha sabido que el Tottenham hizo una propuesta formal para traer de vuelta a Pochettino al club ya en 2021. Durante su etapa al frente del París Saint-Germain, el Tottenham se puso en contacto con su antiguo entrenador tras el despido de José Mourinho en abril de ese año. En aquel momento, los Spurs buscaban un sucesor definitivo antes de acabar nombrando a Nuno Espírito Santo. Pochettino, que dirigió 293 partidos durante su primera etapa en el club, sigue siendo una figura legendaria entre la afición.
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Las ofertas de trabajo de Poch en el PSG
En una sincera entrevista con L’Equipe, se le preguntó al técnico de 54 años si el Tottenham se había puesto en contacto con él tras sus primeros seis meses en París. Él reveló: «No solo el Tottenham. También otros clubes muy importantes. Cuando terminó esa temporada de seis meses, hubo un poco de… Bueno, con toda esta situación del COVID, la situación del club generó inestabilidad. En todos los ámbitos. Hubo un periodo de cambios, situaciones incómodas, situaciones que… Que no daban la impresión de que fuera posible trabajar en un entorno estable, como el que tenemos hoy. Disfruté de mi experiencia en el PSG. Pero tenía otras opciones, que compartí con el club, pero ellos decidieron no escuchar ninguna de ellas».
Sigue siendo muy querido por los aficionados del Tottenham
El duradero vínculo entre Pochettino y la afición del Tottenham quedó recientemente plasmado en imágenes en unas circunstancias únicas. Durante el viaje a Madrid para el partido de la Liga de Campeones del club contra el Atlético en el Estadio Metropolitano, el seleccionador de la selección estadounidense se encontró en el mismo vuelo que un numeroso grupo de aficionados que se desplazaban al partido y que rápidamente se pusieron a cantar para dedicarle una serenata a su antiguo entrenador. Este respeto mutuo tiene su origen en un profundo afecto por el fútbol británico, tal y como confesó Pochettino —que también pasó por el Southampton y el Chelsea—: «Echo de menos el mundo del fútbol en Inglaterra. Me encanta el país, su cultura, la cultura futbolística. Para cualquiera con espíritu competitivo que quiera medirse con los demás y poner a prueba sus límites, es el lugar ideal. Aquí tienes que dar lo mejor de ti mismo constantemente».
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Decisión tras el Mundial
Actualmente, Pochettino se centra en dirigir a la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2026, que se disputará en su propio país, donde se enfrentarán a un grupo formado por Paraguay, Australia y el futuro ganador de la Ruta C de la UEFA, por el que aún compiten Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo. Aunque el torneo concluye en julio, las fechas coinciden perfectamente con el inicio de la temporada 2026-27 de la Premier League, el 22 de agosto, lo que podría abrirle las puertas a su regreso al fútbol inglés.