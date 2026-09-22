De la Fuente no se está conteniendo en su valoración del panorama actual del fútbol mundial. Con la ceremonia del Balón de Oro programada para el 26 de octubre, el seleccionador español ha aprovechado una entrevista de alto perfil con El Larguero para defender la causa de sus jugadores. A pesar de que España cuenta con veintiséis representantes en varias categorías de los premios de este año, De la Fuente siente que el principal galardón individual se les ha resistido a sus estrellas durante demasiado tiempo. Cree que la inteligencia táctica y la calidad técnica del futbolista español moderno no tienen igual, aunque con frecuencia se pasan por alto cuando se trata de los trofeos individuales más prestigiosos de este deporte.

"Creo que lo tiene que ganar un español, porque son los mejores del mundo en muchos aspectos, incluido el entendimiento del juego. El futbolista español es un jugador casi, casi perfecto. Además, ha hecho méritos más que suficientes este año... Y parece que cuesta darles ese reconocimiento a nuestros jugadores", dijo De la Fuente.