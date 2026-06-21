El seleccionador de Egipto responde a los rumores sobre un distanciamiento con Mohamed Salah tras sustituir a la leyenda del Liverpool en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2026

Hassan declaró a la prensa: «Salah es clave para nuestra plantilla, y los 26 jugadores que están aquí conmigo son muy importantes. Todos los que han trabajado conmigo saben que los trato de forma profesional: no tengo favoritos. Salah es un gran jugador que ayuda a sus compañeros; tiene mucha disciplina y es un ejemplo. Da igual si juega de titular o entra desde el banquillo: ese es su papel. Todos saben que trabajo por el bien del equipo y de la selección».