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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

El seleccionador de Egipto responde a los rumores sobre un distanciamiento con Mohamed Salah tras sustituir a la leyenda del Liverpool en el primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2026

M. Salah
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El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, ha desmentido los rumores de un enfrentamiento con el capitán Mohamed Salah tras sustituirlo en el minuto 76 del partido inaugural del Mundial 2026 contra Bélgica, cuando el marcador estaba 1-1.

  • La sustitución da pie a especulaciones.

    Antes de ser sustituido por el joven del Barcelona Hamza Abdelkarim en el 76’, Salah ya había dado una asistencia a Emam Ashour. Con el 1-1 en el marcador, retirar al talismán y capitán pareció un riesgo, pero el seleccionador egipcio lo justificó y negó problemas internos. Ahora preparan el segundo duelo ante Nueva Zelanda y reiteró que los 26 jugadores reciben el mismo trato profesional.

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    El entrenador niega las acusaciones de favoritismo

    Hassan declaró a la prensa: «Salah es clave para nuestra plantilla, y los 26 jugadores que están aquí conmigo son muy importantes. Todos los que han trabajado conmigo saben que los trato de forma profesional: no tengo favoritos. Salah es un gran jugador que ayuda a sus compañeros; tiene mucha disciplina y es un ejemplo. Da igual si juega de titular o entra desde el banquillo: ese es su papel. Todos saben que trabajo por el bien del equipo y de la selección».

  • Acabar con los rumores

    El entrenador defendió sus decisiones y subrayó que la plantilla permanece unida pese a los rumores. «Se difunden rumores sobre estrellas, jugadores y equipos», afirmó. Sin embargo, Salah es muy disciplinado, entrena con nosotros y siempre respalda mis decisiones como técnico, así que espero que mañana muestre una actitud muy positiva». Salah marcó nueve goles en la fase de clasificación y llevó a su selección a la final por cuarta vez. Ahora busca su primera victoria en la máxima cita del fútbol.

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    ¿Qué le depara el futuro a Egipto?

    Tras empatar en el debut del Grupo G, Egipto busca una victoria histórica ante Nueva Zelanda. Hassan afirmó: «Queremos ganar y sumar estos puntos por nuestro país y por el fútbol africano. Representamos a todos ellos y esperamos dar lo mejor de nosotros mismos».

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