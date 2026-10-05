AFP
Traducido por
El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, compara a Rasmus Hojlund con Erling Haaland después de que la estrella del Nápoles asegurara la victoria ante Gales
Riemer ensalza a su nuevo rey danés
El internacional danés volvió a marcar la diferencia este domingo por la noche, al mostrar una enorme sangre fría para asegurar una victoria por 1-0 sobre Gales. En un duelo de la Nations League de máxima exigencia en Cardiff, el jugador de 23 años asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y transformó con sangre fría la pena máxima para dar a su equipo los tres puntos. Esta nueva aportación prolonga su gran momento de forma, que le ha llevado a marcar tres goles en cuatro partidos, igualando la reciente producción del superastro noruego Erling Haaland.
Riemer también se mostró muy elogioso, al establecer una atrevida comparación con el talismán del Manchester City. "Rasmus Hojlund ha tomado el trono", dijo Riemer a TV2 Sport. "Puede que los noruegos no crean que es Erling Haaland, pero para nosotros sí lo es. Solo tengo que darle un enorme reconocimiento por lo que aporta".
- Getty Images Sport
Un monstruo en la escena internacional
No es solo el seleccionador quien se ha quedado maravillado por las recientes exhibiciones de Hojlund. Su compañero Rasmus Nissen Kristensen hizo una valoración muy elogiosa del desarrollo físico y la mejora técnica del delantero, al que describió como un «monstruo» que por fin está encajando todas las piezas de su juego en el escenario internacional. El defensa señaló que el joven atacante está jugando actualmente el mejor fútbol de su carrera.
«Nunca lo había visto mejor. En los cuatro partidos ha firmado actuaciones importantes y fantásticas para nosotros. Es un monstruo. Algunas de las cosas que antes sentía que no podía juntar en la selección, realmente lo ha hecho en los últimos cuatro partidos. Sencillamente sobresaliente», explicó Kristensen.
Guerra psicológica y compostura
El gol de la victoria en Cardiff no estuvo exento de dramatismo, ya que Hojlund tuvo que enfrentarse a Danny Ward desde los once metros. El guardameta galés intentó distraer al delantero antes del lanzamiento, pero Hojlund no se inmutó y después explicó que disfrutó de ese intercambio competitivo. Admitió haberle dedicado una «mirada gélida» al portero tras ver puerta para señalar su victoria en su breve batalla psicológica.
Hojlund reveló tras el pitido final que había estado preparándose específicamente para momentos de tanta presión en los entrenamientos. «He intentado entrenar mi penalti, y creo que es importante para un atacante ser bueno en eso. Es una responsabilidad que me gustaría asumir, así que lo he entrenado. Es el nombre del juego. Así son las cosas cuando los porteros intentan hacer amagos y ese tipo de cosas; entonces siento que tienes que devolver un poco», dijo el delantero.
- AFP
Asumiendo un papel de liderazgo
El gol de la victoria de Hojlund elevó su registro internacional a 16 tantos con Dinamarca, con ocho de ellos llegando en el último año natural. A pesar de su juventud, el delantero se siente completamente preparado para asumir la gran expectativa de ser la principal amenaza ofensiva de su país. Seguro de su carácter y de su empuje, asume plenamente el rol de liderazgo en ataque y sigue comprometido a hacer el trabajo necesario para la selección.
«Tengo personalidad y quiero compartir lo que tengo. Mi edad juega un poco en mi contra, pero he jugado en los escenarios más grandes, en los estadios más grandes, y he estado en una fase final. Estoy preparado para asumir ese papel y seguir trabajando», añadió Hojlund.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias