El internacional danés volvió a marcar la diferencia este domingo por la noche, al mostrar una enorme sangre fría para asegurar una victoria por 1-0 sobre Gales. En un duelo de la Nations League de máxima exigencia en Cardiff, el jugador de 23 años asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y transformó con sangre fría la pena máxima para dar a su equipo los tres puntos. Esta nueva aportación prolonga su gran momento de forma, que le ha llevado a marcar tres goles en cuatro partidos, igualando la reciente producción del superastro noruego Erling Haaland.

Riemer también se mostró muy elogioso, al establecer una atrevida comparación con el talismán del Manchester City. "Rasmus Hojlund ha tomado el trono", dijo Riemer a TV2 Sport. "Puede que los noruegos no crean que es Erling Haaland, pero para nosotros sí lo es. Solo tengo que darle un enorme reconocimiento por lo que aporta".