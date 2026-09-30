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El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, advierte de que Portugal tendrá un problema enorme sin Cristiano Ronaldo
Riemer defiende al delantero legendario
Mientras Portugal se prepara para enfrentarse a Dinamarca en la Liga de Naciones, el foco vuelve a intensificarse sobre Ronaldo. A pesar de tener 41 años, el exicono del Real Madrid y del Manchester United sigue siendo una figura central para su país. Riemer ha rechazado el creciente coro de críticos que creen que el veterano debería dar un paso al lado, y ha calificado ese tipo de debates de irrespetuosos hacia un jugador de su talla. Riemer insiste en que la influencia de Ronaldo va mucho más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, ya que actúa como el pegamento que mantiene la estructura interna de la plantilla.
«Es un jugador que, creo, la gente infravalora. Infravaloran la importancia que tiene en esa plantilla. Creo que el día que deje la selección nacional surgirá un gran problema en términos de jerarquía. Creo que lo mantiene todo unido con un hilo muy, muy tenso, y no se debería subestimar la importancia de eso», dijo el seleccionador de Dinamarca a TV2.
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Las concesiones tácticas de Portugal
El debate en torno a Ronaldo suele centrarse en el ajuste táctico necesario para dar cabida a un delantero de 41 años. Los jugadores y el cuerpo técnico de Dinamarca son muy conscientes de que una selección de Portugal con el jugador del Al-Nassr funciona de forma diferente a otra liderada por alternativas más jóvenes. El lateral de Dinamarca Joakim Maehle, que se ha enfrentado a Ronaldo en cuatro ocasiones a lo largo de su carrera, señaló que, aunque el legendario delantero puede ser más estático que el enérgico Goncalo Ramos, su definición sigue siendo una amenaza constante. Maehle destacó que, en sus mejores días, Ronaldo sigue siendo capaz de firmar un hat-trick decisivo, lo que le convierte en una pesadilla para los defensas a la hora de seguirle.
"Por supuesto que es diferente cuando juega. Puede haber ventajas y desventajas. Probablemente sea un delantero más estático que Goncalo Ramos, que es un poco más enérgico y más difícil de cubrir. Pero no hay duda de que, por lo que ha demostrado antes, también conoces sus cualidades y, en un buen día, también puede marcar un hat-trick", señaló Maehle.
Ausencia del entrenamiento del equipo
Aunque Riemer defendió la importancia de Ronaldo, la disponibilidad inmediata del delantero se ha visto empañada por su ausencia en las últimas sesiones de grupo. Según A Bola, al parecer el capitán ha pasado tiempo alejado del grupo principal, después de un periodo en el que se quedó sin jugar como suplente no utilizado durante la victoria ante Noruega. Los informes indican que Ronaldo no se entrena con normalidad desde la víspera de ese partido y que, en su lugar, sigue programas individuales específicos diseñados para gestionar su estado físico.
La situación llegó a un punto crítico cuando se vio brevemente a Ronaldo en el Eleda Stadion de Malmö, antes de regresar al hotel del equipo poco después. La Federación Portuguesa de Fútbol aclaró que las instalaciones del estadio no contaban con el equipamiento específico necesario para su plan de recuperación. A pesar de las sesiones perdidas, actualmente no existe ninguna indicación médica oficial de una lesión.
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Dinamarca sigue en máxima alerta
El historial de Ronaldo contra Dinamarca sugiere que estará deseando tener impacto si salta al campo en el Parken. Se ha enfrentado a los daneses en nueve ocasiones a lo largo de su carrera y ha marcado cuatro goles en esos encuentros. Su sola presencia ya supone un peso psicológico para el rival, aunque los críticos sostengan que sus mejores días ya han quedado atrás. El campamento danés, sin embargo, sigue centrado en la amenaza que representa dentro del área, al margen de su edad o de su reciente plan de entrenamientos.
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