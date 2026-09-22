El seleccionador de Bosnia, Sergej Barbarez, señala al Newcastle United por agravar la lesión en los isquiotibiales de Amar Dedic

El Newcastle United se enfrenta a críticas externas por su gestión de Dedic después de que el defensa fuera descartado para los compromisos internacionales por una grave lesión en los isquiotibiales. El internacional bosnio disfrutó de un prometedor inicio de etapa en St James' Park, pero su progresión se ha visto frenada por un problema físico recurrente que apareció por primera vez durante un partido de la Carabao Cup contra el Millwall a principios de este mes.

A pesar del optimismo inicial del cuerpo médico del Newcastle, la decisión de alinear al defensa en un posterior partido de la Premier League contra el Leeds United parece haber salido espectacularmente mal tanto para el club como para la selección. El defensa aguantó 58 minutos en la derrota ante el Leeds antes de verse obligado a retirarse, un momento que, según cree Barbarez, le ha costado al jugador su sitio en la convocatoria de la selección para la actual ventana internacional.