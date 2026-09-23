Klopp ha comenzado oficialmente su etapa como seleccionador de Alemania, y el técnico legendario ya está introduciendo cambios importantes en el funcionamiento diario del equipo. Tras su nombramiento durante el verano, el preparador de 59 años ha implantado supuestamente una serie de medidas disciplinarias diseñadas para fomentar la unidad y la concentración dentro del grupo, según Blid. Estos cambios representan un alejamiento notable de los protocolos establecidos por su predecesor, Julian Nagelsmann, mientras Klopp busca construir un entorno más cohesionado de cara al próximo gran ciclo internacional.

Uno de los cambios más inmediatos afecta a los hábitos del equipo a la hora de comer en su hotel. Bajo la anterior etapa de Nagelsmann, los jugadores gozaban de cierto grado de flexibilidad con respecto a los horarios de las comidas y a menudo iban llegando poco a poco para cenar entre las 19:00 y las 20:00. Klopp ha decidido poner fin a esta práctica, ordenando que toda la plantilla debe estar presente y sentada puntualmente al inicio de la comida.