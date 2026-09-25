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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, convoca a la estrella del Liverpool Florian Wirtz y a Jonathan Burkardt, del Eintracht Frankfurt, para sustituir a los lesionados Jamal Musiala y Kai Havertz
Contratiempos por lesión para las estrellas del Bayern y del Arsenal
La selección alemana se enfrenta a un quebradero de cabeza en la convocatoria después de que dos de sus talentos creativos más influyentes quedaran apartados durante el parón internacional. Musiala y Havertz han abandonado la concentración antes de tiempo tras sufrir problemas físicos durante el reciente viaje a Ámsterdam. Musiala fue incluido inicialmente en el once titular para el empate 1-1 contra Países Bajos, pero se vio obligado a caerse de la alineación apenas unos minutos antes del saque inicial tras sentir molestias. Las posteriores evaluaciones médicas confirmaron que el Musiala ha sufrido un desgarro de fibras musculares en el muslo derecho.
Mientras tanto, Havertz sí pudo empezar el partido en el Johan Cruyff Arena, pero su noche terminó mucho antes del descanso. El versátil atacante del Arsenal fue visto agarrándose la pierna y acabó siendo sustituido en el minuto 30. Más tarde, la Federación Alemana de Fútbol aclaró que Havertz sufre una distensión muscular, lo que hace imposible que pueda participar en la próxima tanda de partidos.
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Klopp ensalza a Wirtz y Burkardt
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Se revela el plazo de recuperación de Musiala
Aunque el foco inmediato está en la selección nacional, los aficionados del Bayern de Múnich estarán muy pendientes del estado físico de su joven talismán. Las informaciones publicadas por Sky Germany sugieren que la lesión de Musiala no es menor. Se espera que el mediapunta esté de baja entre tres y cuatro semanas, lo que le haría perderse partidos clave de la Bundesliga y de la Liga de Campeones para el conjunto bávaro.
La baja de Musiala es un duro golpe para el Bayern, especialmente teniendo en cuenta su brillante estado de forma en las primeras fases de la temporada. El jugador de 21 años se ha convertido en el corazón de su ataque, y su ausencia obligará a Vincent Kompany a reorganizar sus piezas de cara a los próximos partidos contra el Augsburgo y el Viking.
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Pensando en el encuentro ante Grecia
A pesar de la alteración provocada por las noticias sobre las lesiones, la concentración de Alemania sigue centrada en lograr su primera victoria bajo el mando de Klopp. El empate en Ámsterdam dejó destellos del estilo de alta intensidad asociado al exentrenador del Liverpool, pero la falta de un gol de la victoria dejó una sensación de tarea pendiente. El próximo partido contra Grecia en Augsburgo ofrece una plataforma ideal para que las nuevas incorporaciones presenten su candidatura a un puesto fijo en el once inicial. Con un apretado calendario de partidos de la Liga de Naciones en el horizonte, incluido un viaje a Tesalónica, la capacidad de los sustitutos para rendir desde el primer momento será vital.
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