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El seis veces ganador de la Champions League, preparado para un sorprendente fichaje por un club de LaLiga tras su salida del Real Madrid
Carvajal, en conversaciones con el Getafe
Carvajal está en negociaciones para fichar por el Getafe como agente libre tras su salida del Madrid. El lateral derecho, de 34 años, no tiene club desde que su contrato expiró el 30 de junio. Según informa el diario español ABC, las conversaciones entre ambas partes avanzan bien.
El experimentado defensor podría someterse pronto a un reconocimiento médico de cara a un posible traspaso. La posible operación llega después de que la semana pasada informaciones procedentes de Italia vincularan al veterano defensa con varios clubes de la Serie A. Sin embargo, ahora parece que seguir en la capital española es el desenlace más probable.
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Gran refuerzo para la plantilla de Bordalas
Asegurar la firma de un seis veces campeón de Europa supondría un gran impulso para el técnico del Getafe, Bordalás. El entrenador se ha mostrado claro al pedir una plantilla más amplia para afrontar un calendario exigente.
El Getafe ocupa actualmente la 11.ª posición en Liga, tras haber sumado ocho puntos en sus siete primeras jornadas. El club afronta un calendario cargado mientras se prepara para competir en Liga, la Copa del Rey y la Conference League.
Carvajal aportaría una enorme experiencia al máximo nivel a la plantilla tras ganar numerosos títulos durante su exitosa etapa en el Santiago Bernabéu. Su llegada reforzaría significativamente las opciones defensivas de las que dispone Bordalás.
Cómo gestionar la preocupación por las lesiones en el lateral derecho
El posible fichaje llega en un momento curioso para el Getafe, que ya cuenta con dos laterales derechos en plantilla. Andrés García, cedido por el Aston Villa, está actualmente cumpliendo una cesión de una temporada a las órdenes de Bordalás.
Mientras tanto, Kiko Femenía está de baja desde principios de septiembre por un desgarro en los isquiotibiales de la pierna izquierda. La ausencia de Femenía ha dejado al club escaso de opciones veteranas en el costado derecho de la defensa.
Sin embargo, el propio historial de lesiones de Carvajal sigue siendo un factor a tener en cuenta. El veterano de 34 años ha sufrido varios contratiempos físicos a lo largo de su carrera, por lo que una revisión médica exhaustiva será una parte crucial de la operación.
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Ultimando su próximo paso en la carrera
Las negociaciones entre Carvajal y el Getafe continuarán mientras ambas partes trabajan para cerrar el acuerdo. Superar el reconocimiento médico propuesto será la condición principal antes de que se firme cualquier contrato.
Si el acuerdo se cierra, el veterano lateral volverá a la acción en LaLiga con nuevos colores. Podría llegar un anuncio oficial rápidamente si se resuelven los detalles pendientes entre el jugador y los dirigentes del club. Por ahora, Carvajal sigue centrado en definir su futuro tras meses sin equipo.
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