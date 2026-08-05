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«El segundo mejor equipo de Europa»: por qué Mikel Arteta no encontrará una estructura mejor en el Barcelona o el Manchester City que en el Arsenal
Arteta, en el enorme Arsenal para largo plazo
Limpar insiste en que Arteta no tiene motivos para dejar el Arsenal por clubes como el Barça o el City. Limpar cree que el conjunto del norte de Londres se ha consolidado entre la élite de Europa. Según el exinternacional sueco, el tirón del Arsenal en el mercado de fichajes y su condición de aspirante en cuatro competiciones hacen que el puesto de entrenador en el Emirates Stadium sea uno de los mejores del fútbol mundial. Con el club respaldando continuamente a Arteta en el mercado, Limpar no ve ningún escenario en el que el español decida abandonar su proyecto actual.
- AFP
Ahora todo el mundo quiere jugar en el Arsenal
En declaraciones a SveaCasino, Limpar afirmó que Arteta ya dispone de unas condiciones de trabajo ideales en el norte de Londres. Subrayó que la creciente dimensión del club hace que un cambio a otro destino sea totalmente innecesario.
"¿Por qué iba a dejar Mikel Arteta el Arsenal cuando pueden ficharle a los mejores jugadores del mundo? Son el mejor o el segundo mejor equipo de Europa", declaró Limpar. "Ahora todo el mundo quiere venir a jugar al Arsenal. Hoy en día somos un club enorme.
"Para ganar la Premier League y llegar tan lejos en las cuatro competiciones, todo el mundo quiere jugar en un club que puede ganar el póker de títulos, ¡y mira los jugadores que ya tiene! Todos son muy buenos jugadores. Si solo eres un buen jugador, no vas a encajar en el Arsenal. Vete a jugar al Brighton, al Fulham o a cualquier otro.
"Arteta no va a encontrar una estructura mejor en el Barcelona o el Manchester City que la que ya tiene en el Arsenal, y además todavía le siguen fichando jugadores aún más y aún mejores."
El entrenador afronta una prueba maestra de psicología
A pesar de elogiar la trayectoria del club, Limpar advirtió de que gestionar una plantilla repleta de talento de talla mundial pondrá al límite esta temporada la capacidad de liderazgo de Arteta.
«Para tener un equipo de talla mundial, necesitas diez jugadores de campo de talla mundial, pero también necesitas tener más de diez jugadores de talla mundial que estén en el banquillo o que ni siquiera jueguen», explicó Limpar. «Este es el trabajo más difícil para un entrenador. Fue difícil para gente como Pep Guardiola y Jurgen Klopp. También será difícil para Mikel Arteta mantener contenta a su plantilla. Eso es lo más difícil. El verdadero trabajo de Arteta empieza ahora. Tiene que ser un maestro de la psicología si quiere mantener a todos implicados bajo su paraguas».
Añadió: «Es un negocio duro ser entrenador en un gran club, eso te lo puedo decir, pero este ha sido el sueño de Mikel Arteta, tener disponibles a los diez mejores jugadores en cada partido, y habrá lesiones, tarjetas rojas y cambios de forma. Si miras al banquillo en esos momentos y los jugadores siguen sin estar contentos, da igual quién seas.
«No importa si resulta incómodo entrar en partidos así. Los jugadores necesitan canalizarlo. Entrar pensando: “Voy a correr por ese hijo de puta y a demostrárselo”. Ahí es donde entra la psicología del fútbol cuando eres un peligro. Está en una posición peligrosa si se equivoca».
- Getty Images
La pretemporada continúa para el Arsenal
El Arsenal ya ha comenzado de gran manera su preparación para la próxima campaña. Arrancó su calendario de pretemporada con una contundente victoria por 4-1 sobre el Girona el sábado por la tarde. Ahora, la plantilla se centrará en ganar forma física e integrar nuevas tácticas de cara a una temporada exigente. El equipo de Arteta se enfrentará a continuación al Real Betis en Dublín el 5 de agosto, antes de recibir al Borussia Dortmund y al Como en el Emirates Stadium.
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