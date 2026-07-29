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Ryan Tolmich

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El segundo acto de Mauricio Pochettino con Estados Unidos: las cinco grandes preguntas mientras, según informes, se acerca una ampliación hasta 2030, desde una apuesta por los jóvenes hasta los inevitables vínculos con clubes

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
J. Hall
Z. Gozo

Con Mauricio Pochettino acercándose supuestamente a un nuevo acuerdo hasta 2030, GOAL analiza las decisiones sobre la base de jugadores, el papel ampliado y los vínculos con clubes que podrían definir su segundo ciclo al frente de la selección de Estados Unidos.

Tras la eliminación de la selección masculina de Estados Unidos del Mundial, Mauricio Pochettino dijo que tanto él como U.S. Soccer necesitaban tiempo. El momento inmediatamente posterior a la derrota del equipo ante Bélgica no era el adecuado para decidir el futuro. Esas decisiones llegarían más tarde. Antes, hacía falta "descansar y relajarse".

Pues bien, parece que el tiempo de descanso está cerca de llegar a su fin. Este miércoles surgieron informaciones de que Pochettino está cerca de firmar para seguir como seleccionador de la USMNT durante otro ciclo. Según The Athletic, las conversaciones siguen en marcha para que Pochettino vuelva a hacerse cargo del equipo en el camino hacia el Mundial de 2026.

Es fácil ver por qué ambas partes querrían mantener la relación. En Pochettino, U.S. Soccer tiene un nombre de primer nivel como cara visible del programa y, en realidad, del fútbol estadounidense. En U.S. Soccer, Pochettino ha encontrado un entorno de trabajo que parece disfrutar y, de cara a un segundo ciclo, uno que le permitirá dejar su huella en el futuro futbolístico de un país de una manera que ningún entrenador de club puede hacer.

Dicho esto, hay muchísimas preguntas mientras este acuerdo parece acercarse a la línea de meta. Con eso en mente, GOAL analiza las grandes preguntas ante un posible segundo mandato de Pochettino...

  • imago-sport-1074027431.jpgAlberto Gardin

    ¿Cuánto dura esto?

    Durante su año y medio al frente de la USMNT, Pochettino se encontró a menudo en los titulares. AC Milan, Tottenham, Manchester United y Real Madrid: todos fueron vinculados con el argentino en un momento u otro.

    Así que, aunque el contrato del que se ha informado está previsto hasta 2030, es razonable preguntarse si todos los implicados esperan llegar hasta ahí al final.

    Dado el estatus de Pochettino en este deporte, los vínculos con grandes clubes no van a desaparecer, lo que significa que tanto él como la U.S. Soccer tendrán que convivir con un escenario en el que desmienten rumores de forma habitual. Es decir, hasta que uno de ellos, quizá, termine siendo cierto, porque, en algún momento, podría aparecer una oferta de trabajo en otro lugar demasiado buena como para rechazarla.

    ¿Llegará alguna vez esa oferta? Quizá sí, quizá no, pero seguirá siendo un asunto recurrente durante la etapa de Pochettino.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué es lo próximo para el grupo de jugadores?

    Uno de los motivos por los que existe cierta reticencia a recuperar entrenadores para un segundo ciclo es la familiaridad. En el fútbol de selecciones, hay que renovar la nómina de jugadores, y a menudo hay que hacerlo sin miramientos. La mayoría de los entrenadores no tiene estómago para hacerlo porque a la mayoría le cuesta pasar página con jugadores en los que confía.

    Pochettino no ha tenido ningún problema en ser implacable con su toma de decisiones, pero, mientras se prepara para dar nueva vida a la nómina de jugadores, ¿cómo lo hará?

    Hay jóvenes estrellas en ascenso, jugadores como Zavier Gozo y Julian Hall, que se han ganado su oportunidad. Sin embargo, hay un número limitado de plazas en la convocatoria de una concentración determinada, así que para que esas caras nuevas entren en escena, una más veterana tendrá que salir. Es seguro asumir que Tim Ream es uno de los que irá perdiendo peso, pero elegir qué otras posiciones renovar no será fácil dado el perfil de edad de la plantilla actual.

    Mientras tanto, también hay jugadores que se quedaron fuera de la convocatoria para el Mundial, nombres como Diego Luna, Tanner Tessmann y Yunus Musah, que probablemente tendrán que ser reintegrados. Las conversaciones con esos jugadores serán, sin duda, incómodas. El regreso de Pochettino probablemente afecte a los jugadores de este grupo más que a la mayoría, porque ahora tienen que volver a impresionar a un cuerpo técnico que no contó con ellos el verano pasado.

    Renovar una nómina de jugadores es un proceso, y además uno largo y doloroso. Será interesante, por tanto, ver cómo lo gestiona Pochettino.

  • Pochettino Parlow Cone USMNT 2024Getty

    ¿Qué grado de implicación tendrá Pochettino?

    El director ejecutivo de U.S. Soccer, JT Batson, ya dijo que Pochettino ha mantenido conversaciones sobre la «planificación a largo plazo», pero ¿qué aspecto tendrá eso?

    En este momento, U.S. Soccer no tiene director deportivo tras la salida de Matt Crocker, y está por ver qué estructura habrá cuando Batson y la presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow Cone, realicen una nueva contratación, o varias. Cuando eso ocurra, Pochettino seguramente tendrá voz en cómo será el futuro, tanto a nivel de la USMNT como en varios niveles por debajo de ella.

    No fue algo en lo que él y su cuerpo técnico se centraran en el ciclo de 2026. En líneas generales, Pochettino fue contratado para ganar partidos del Mundial, no para reinventar la rueda. Esta vez no será así, ya que un regreso de cara al ciclo de 2030 implica cierto grado de reinventar la rueda. ¿Es eso, quizá, parte del atractivo? ¿Es la oportunidad de dejar su sello en el fútbol estadounidense como algo más que un entrenador una de las razones por las que Pochettino está deseando regresar?

    Podría ser así, ya que Pochettino seguramente desempeñará un papel importante en la reconfiguración del juego con algo más que táctica y elecciones de jugadores.

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  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    ¿Cómo funcionarán las finanzas?

    El proceso inicial de contratación de Pochettino solo salió adelante gracias a ayuda externa. Hicieron falta aportaciones de filántropos para cerrar el acuerdo por Pochettino, convirtiéndolo en el entrenador mejor pagado de la historia de U.S. Soccer.

    Ahora, sin el atractivo de un Mundial en casa de por medio, ¿cómo cuadran las cuentas? Como comparación, se informa de que el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, cobra más del doble de los 6 millones de dólares que Pochettino ganaba al año durante su primera etapa. ¿Cómo puede U.S. Soccer permitirse a Pochettino y, aun si puede, puede pagarle una cifra que haga esto sostenible a largo plazo?

    En declaraciones a los periodistas en Atlanta, Batson dijo que ha mantenido varias conversaciones con donantes y filántropos sobre la próxima era de U.S. Soccer. Algunas de esas conversaciones se han centrado en renovar el desarrollo juvenil. Algunas de ellas, sin duda, giraron en torno al seleccionador.

    Entonces, ¿cómo hará U.S. Soccer para que funcione y, en última instancia, estarán las finanzas en el punto adecuado para retener a Pochettino si un gran club llama a su puerta?

  • Mauricio Pochettino Getty

    ¿Es la decisión correcta?

    En última instancia, esta es la gran cuestión. Es la pregunta que importa. Con todo lo que sabemos, ¿es este el paso correcto para que lo den todas las partes implicadas?

    Hubo momentos altos evidentes, concretamente los cuatro primeros partidos del Mundial. Fueron algunas de las mejores actuaciones que ha firmado nunca Estados Unidos, y Pochettino recibe con razón el mérito por ello. Después de un año pidiendo a todos que confiaran en el proceso, el proceso funcionó y llevó a Estados Unidos a jugar un fútbol fantástico.

    El punto bajo también fue evidente. El partido contra Bélgica fue un colapso histórico, un momento de estrellarse de bruces que deshizo gran parte del trabajo anterior. Quien vea el vaso medio vacío dirá que eso dejó una mancha en la era Pochettino. Quien lo vea medio lleno dirá que le da a Pochettino mucha motivación para seguir y ayudar a este equipo a dar el siguiente paso.

    ¿Es el hombre adecuado para hacerlo? Nunca se puede saber con certeza, pero todo indica que desde luego puede serlo. Ahora, depende de Pochettino y de la Federación de Fútbol de Estados Unidos hacer que esto funcione de verdad y que el programa de la selección masculina de Estados Unidos sea mejor que nunca.