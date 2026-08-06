El Barcelona está estudiando un movimiento para fichar a Rodri, amenazando con alterar los planes de larga data del Real Madrid, según The Athletic. El informe sugiere que el gigante catalán ya ha mantenido conversaciones preliminares con los representantes del jugador para discutir las condiciones económicas y deportivas de un posible traspaso bomba al Camp Nou.

El atractivo del Barcelona es importante para el jugador de 30 años, que se reencontraría con ocho de sus compañeros internacionales de la reciente conquista del Mundial por parte de España, con jugadores como Lamine Yamal, Pedri y Gavi esperándole ya en el vestuario.