Michael Carrick, entrenador del Manchester United, afronta una prueba importante antes del duelo ante el Bournemouth este domingo, correspondiente a la octava jornada de la Premier League, después de que las declaraciones de Bruno Fernandes tras la abultada derrota ante el Como desataran una amplia polémica sobre su relación con su entrenador.

Esas inusuales declaraciones colocaron al capitán del equipo ante la posibilidad de quedar fuera del once titular, en un momento en el que Carrick necesita demostrar su capacidad para imponer su autoridad dentro del vestuario.

Durante los últimos siete partidos de la Premier League, el Manchester United sumó solo 7 puntos, con los que ocupa el decimoquinto puesto, empatado con su perseguidor, el Crystal Palace, y a un punto del Bournemouth, que marcha en la 17.ª posición.



