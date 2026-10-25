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"Ronaldo" - World Premiere - Red Carpet ArrivalsGetty Images Entertainment
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El secreto está en la experiencia de Cristiano Ronaldo: Rooney aconseja a Carrick para resolver la crisis de Fernández

Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
M. Carrick
W. Rooney
C. Ronaldo
B. Fernandes
S. Ferguson
Inglaterra
Portugal
Escocia

¿Impone el entrenador del Manchester United su control sobre el vestuario?

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, afronta una prueba importante antes del duelo ante el Bournemouth este domingo, correspondiente a la octava jornada de la Premier League, después de que las declaraciones de Bruno Fernandes tras la abultada derrota ante el Como desataran una amplia polémica sobre su relación con su entrenador.

Esas inusuales declaraciones colocaron al capitán del equipo ante la posibilidad de quedar fuera del once titular, en un momento en el que Carrick necesita demostrar su capacidad para imponer su autoridad dentro del vestuario.

Durante los últimos siete partidos de la Premier League, el Manchester United sumó solo 7 puntos, con los que ocupa el decimoquinto puesto, empatado con su perseguidor, el Crystal Palace, y a un punto del Bournemouth, que marcha en la 17.ª posición.


  • Las declaraciones de Bruno ponen a Carrick bajo presión

    Carrick lanzó un mensaje contundente durante su rueda de prensa del viernes, en la que su intervención inicial se prolongó durante 5 minutos y 36 segundos antes de recibir las preguntas, y en la que habló de los resultados en declive, la importancia de la afición, la historia del club y lo que espera de sus jugadores, subrayando que el Manchester United es más grande que cualquier individuo.

    En su discurso destacaron palabras como humildad y trabajo duro, en un mensaje que pareció dirigido a sus jugadores en medio del declive de los resultados y las presiones que rodean al equipo.

    Estas declaraciones llegaron tras las críticas públicas lanzadas por Fernandes después de la derrota del Manchester United ante el Como por 4-1, ya que criticó el estilo del entrenador en una entrevista y dirigió críticas al club en otra, acusándolo de vivir de las glorias del pasado.

    La crisis llega en un momento en el que el United sufre resultados decepcionantes, después de haber logrado solo dos victorias en los primeros 11 partidos de la temporada, ante el recién ascendido Ipswich Town y el Sabah de Azerbaiyán.

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  • Los números de Bruno abren la puerta a su salida

    Las críticas no se limitaron a las declaraciones del capitán portugués, sino que se extendieron a su rendimiento dentro del campo. Fernandes marcó cuatro goles y dio una asistencia esta temporada, y sus seis contribuciones goleadoras llegaron en apenas dos partidos ante el Ipswich y el Sabah, mientras que no marcó ni asistió en los otros nueve encuentros.

    El bajón en el rendimiento de Fernandes, junto a sus críticas públicas, coloca a Carrick ante la necesidad de adoptar una postura clara, especialmente ante la necesidad del equipo de reaccionar rápidamente, pese a la larga lista de lesiones que aumenta la dificultad de su tarea.

    Fernandes ya había recibido críticas del excapitán del United Wayne Rooney, quien sugirió concederle un periodo de descanso lejos de los focos, al considerar que había perdido parte de su intensidad y su forma física tras una larga temporada y su participación en el Mundial.

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  • La experiencia de Ferguson y Ronaldo: ¿la repetirá Carrick?

    Rooney citó lo que hizo la leyenda del Manchester United Sir Alex Ferguson con su excompañero Cristiano Ronaldo, explicando que la estrella portuguesa recibía a veces un descanso de una semana de forma sorpresiva, con el objetivo de recuperar su energía y volver en mejor estado.

    Según el diario Mirror, Rooney afirmó que Fernandes podría necesitar un periodo similar para recuperar su vitalidad, advirtiendo de que mantener la presión sobre él podría aumentar su frustración y afectar negativamente a su nivel. Por su parte, Carrick no definió su postura sobre la posibilidad de retirarle el brazalete de capitán a Fernandes, limitándose a asegurar que el interés del equipo y del club está por delante, y que tomará la decisión que beneficie al Manchester United.

    Después de que Carrick lograra motivar al equipo tras la salida de Rúben Amorim y asumiera la tarea de forma permanente en verano, ahora se le exige demostrar su capacidad para gestionar las crisis, y no solo dirigir al equipo durante los periodos de éxito.

    Dejar fuera a Fernandes en el duelo ante el Bournemouth podría ser un paso decisivo para restablecer la disciplina y demostrar que el lugar de cualquier jugador, sea cual sea su nombre, está ligado al interés del equipo.

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