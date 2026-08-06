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El secreto está en 3 fichajes: Raphinha, bajo presión en el Barcelona

FEATURES
Primera División
Barcelona
Raphinha
H. Flick
A. Gordon
J. Bisiwu
K. Adeyemi
Brazil
España
Brasil

La estrella brasileña Raphinha afronta la nueva temporada con su club, el Barcelona, bajo la máxima presión para mantener su puesto de titular en el once del conjunto catalán.

Raphinha, que firmó una temporada excepcional hace dos años, cuando marcó 34 goles y dio 26 asistencias, no tuvo un rival real. 

Sin embargo, Raphinha, que la temporada pasada se vio afectado por las lesiones y bajó relativamente su nivel tras conformarse con marcar 21 goles y repartir 8 asistencias, podría ver amenazada su titularidad.

El diario Sport señaló en un informe que Raphinha se encuentra bajo la máxima presión tras la incorporación al Barcelona de Anthony Gordon y Jesse Bissiou, además de la posibilidad de contar también con Karim Adeyemi en la banda izquierda.

No cabe duda de que los fichajes del Barcelona contribuirán a generar una competencia feroz para la estrella brasileña Raphinha dentro del conjunto catalán.

Se marchó Marcus Rashford, que finalmente no supuso una competencia real para Raphinha pese a sus buenos números, con 14 goles y 14 asistencias, mientras que llegaron jugadores que destacan por la presión alta, la velocidad y la capacidad goleadora, con Gordon a la cabeza, quien obligará a la estrella brasileña a ofrecer su mejor versión si quiere conservar su lugar en el once titular.

  • Hansi FlickGetty Images

    Hansi Flick vigila la situación

    Raphinha goza de la plena confianza del entrenador Hansi Flick, quien siempre ha creído en las cualidades del jugador brasileño, incluso en sus momentos más difíciles. 

    Sin embargo, la llegada de competidores de tal nivel a la posición de Raphinha es un claro indicativo del aumento de la competencia dentro del equipo.

    Raphinha sufrió mucho a causa de una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, después de padecer varias recaídas repetidas que lo alejaron de su nivel, y lo más preocupante es que volvió a sentir problemas físicos durante su participación con la selección de Brasil en el Mundial.

    En el Barcelona, el objetivo es recuperar la mejor versión física de Raphinha, para que pueda jugar al nivel que todos conocen, pero el club, al mismo tiempo, se ha preocupado por asegurar esta posición ante cualquier imprevisto.

    • Anuncios
  • gordon adeyemiGetty Images

    Gordon, Bissouma y también Ademi

    La competencia no se limita únicamente a Anthony Gordon, quien posee características técnicas cercanas a las de Raphinha y es un rival directo suyo en la posición de extremo izquierdo.

    El nivel del jugador inglés, sumado al valor del fichaje que alcanzó los 70 millones de euros más 10 millones de euros en variables, refleja la magnitud de la apuesta que el Barcelona ha hecho por él, una cantidad que el club catalán no desembolsa con facilidad, especialmente ante su gran empeño por equilibrar su situación económica.

    Y pese a la capacidad de Gordon para jugar en más de una posición, como la de delantero centro, la insistencia de Flick en fichar a un nuevo delantero puro indica que ve al jugador inglés, en primer lugar, como un extremo izquierdo, la posición que suele ocupar Raphinha.

    Por la misma banda se mueve también Jesse Bissiouw. Es cierto que el jugador belga, de 18 años, es un proyecto de futuro, pero el plan consiste en considerarlo un jugador del primer equipo desde ya, aunque lleve un número propio del filial. 

    Y si logra demostrar su valía, se convertirá en una opción adicional que competirá tanto con Raphinha como con Anthony Gordon.

    También Karim Adeyemi puede jugar en la banda izquierda, aunque el jugador alemán prefiere participar en la banda derecha para encarar hacia el interior con su pie preferido. 

    Durante su trayectoria con el Borussia Dortmund, disputó 43 partidos de un total de 146 en la posición de extremo izquierdo, una cifra que confirma su experiencia en ese puesto.

  • Raphinha(C)Getty Images

    Más opciones ofensivas

    También se espera que Flick dependa menos de alinear a centrocampistas en la banda izquierda, como ha ocurrido en ocasiones anteriores con Fermín López, y a veces con Gavi o Dani Olmo.

    Y quizás la abundancia de opciones que posee el técnico alemán en esa posición le brinde la oportunidad de apostar por extremos naturales de forma permanente.

    En principio, si Raphinha se encuentra en su mejor estado físico, seguirá siendo la primera opción, pero no cabe duda de que el internacional brasileño encarará la nueva temporada bajo la máxima presión para mantener su puesto de titular en el once del Barcelona.

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