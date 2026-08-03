El secreto detrás de los fichajes de veteranos de la Premier League por parte del Chelsea

El mal historial disciplinario del Chelsea representó otro factor, ya que ocuparon el último puesto en la tabla del juego limpio en dos de las tres últimas temporadas, y en la otra ocasión, la temporada 2024-2025, fueron penúltimos. Además, miembros del grupo de líderes como Enzo Fernández y Moisés Caicedo, que están en posición de dar ejemplo, incurrían con regularidad en infracciones con los árbitros ellos mismos.

Durante las reuniones que se celebraron con Alonso acerca de su llegada al cargo de entrenador, el exmediocampista habló de la misma cuestión que habían identificado, es decir, la necesidad de construir y añadir más monstruos de mentalidad, y esto fue algo clave y significaba que todos estaban de acuerdo desde el primer día.

Alonso declaró durante la gira de pretemporada del club en Sídney, en una entrevista sobre lo que se requiere para construir una buena cultura en un club de fútbol, lo siguiente: "Para mí, necesitas el equilibrio adecuado de personalidades y de etapas de madurez, jugadores de veintipocos años, jugadores de treinta y pocos y otros intermedios, jugadores en distintas etapas de su carrera profesional".

Hablar de lo que se pretende hacer es una cosa, pero ejecutarlo sobre el terreno es otra, y el Chelsea entró en el periodo de fichajes con el deseo de atraer a jugadores listos procedentes de las cinco grandes ligas europeas, y así lo hicieron.

El Chelsea no lo considera únicamente una cuestión de edad, ni la necesidad de comprar a una generación de mayor edad solo por comprar. A sus 26 años, Maxence Lacroix se ajusta a los criterios que buscan, tras haber jugado en la Premier League los dos años anteriores con el Crystal Palace, y se puede decir lo mismo de Morgan Rogers, su fichaje récord en el club por valor de 117 millones de libras esterlinas procedente del Aston Villa y con 24 años de edad.

El club considera incluso que Marco Palestra, de 21 años, cumple los requisitos tras ser elegido mejor defensa de la Serie A en la temporada 2025-2026 durante su cesión en el Cagliari.

Henderson y Welbeck acapararán la mayor atención en este asunto, y es algo comprensible, ya que el Chelsea ve en Henderson a alguien que ayudará a elevar los estándares en el campo de entrenamiento y durante los partidos, e impulsará a sus compañeros hacia adelante, pero haciéndolo de manera positiva, sin reprender a los individuos delante del grupo. También creen que es alguien que no pedirá a los demás lo que él mismo no esté dispuesto a hacer; sin embargo, si el Chelsea ofrece una actuación floja en el primer tiempo del partido, Henderson no tendrá reparos en expresar su opinión durante el descanso.