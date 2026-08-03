En un giro sorprendente de su política en el mercado de fichajes, el club inglés Chelsea ha cambiado su estrategia, que durante años se basó en incorporar jóvenes talentos, para orientarse hacia la contratación de jugadores con gran experiencia, ya que Danny Welbeck, de 35 años, se ha convertido oficialmente en jugador del Chelsea, al que también se ha unido Jordan Henderson, de 36 años.
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El secreto detrás de los fichajes de veteranos de la Premier League por parte del Chelsea
La sorpresa de la afición
Según el diario británico The Athletic, estas últimas operaciones sorprendieron a la mayoría de los seguidores, sobre todo porque la prioridad desde enero de 2023, bajo el mando de la alianza entre Todd Boehly y Clearlake, consistía en hacerse con jóvenes talentos con capacidad de desarrollo, lo que plantea el interrogante sobre qué ha cambiado.
La dirección actual no ha ignorado la contratación de jugadores plenamente hechos desde la compra del club en mayo de 2022, ya que el primer periodo de fichajes vio la llegada de Raheem Sterling, de 27 años, Kalidou Koulibaly, de 31 años, y Pierre-Emerick Aubameyang, de 33 años, pero ninguno de ellos logró el impacto esperado. Koulibaly y Aubameyang se marcharon tras un solo año, mientras que Sterling ofreció un rendimiento decepcionante con la camiseta del Chelsea, hasta salir oficialmente en enero, pese a que su última aparición con el equipo había sido en mayo de 2024.
Las dificultades de este trío fueron un factor clave en el cambio de estrategia de fichajes desde enero de 2023 en adelante. A lo largo de las tres últimas temporadas, el Chelsea ha tenido la media de edad más baja de la Premier League, pero su recompensa por ello fue ocupar los puestos sexto, cuarto y décimo en la Premier League, con algunos momentos destacados como la conquista del título de la Conference League y el Mundial de Clubes.
Las estadísticas señalaban que Tosin Adarabioyo, que se incorporó al Chelsea como agente libre procedente del Fulham en 2024, es el jugador de mayor edad en representar al club en la temporada 2025-2026, con 28 años, lo que hace que la contratación de Welbeck y Henderson sea claramente un gran salto.
- AFP
¿Son estas las instrucciones de Alonso?
Este cambio no debe atribuirse únicamente a la llegada del nuevo entrenador Xabi Alonso, designado en mayo, ya que el copropietario Behdad Eghbali dejó entrever de forma clara que el cambio estaba en camino durante su intervención en el Congreso Mundial del Deporte de la CAA en Los Ángeles, en abril.
Behdad Eghbali declaró: "Existe un plan. Reflexionamos sobre el plan. Intentamos mejorar el plan y ajustarlo si no está funcionando. Debemos ser mejores en algunas cosas, incorporar más jugadores preparados en esta parte del proyecto, para llevar el proyecto al siguiente nivel, para ser consistentes con el paso del tiempo. Somos conscientes de que necesitamos equilibrio. Ajustas un modelo, mejoras y aprendes de los errores".
Si se menciona el nombre del entrenador Liam Rosenior ante la afición del Chelsea, es poco probable que reaccionen con entusiasmo, pero él percibió que algo faltaba en el equipo cuando sucedió a Enzo Maresca en enero.
Fuentes del interior del club, que hablaron sin revelar su identidad para el diario The Athletic con el fin de proteger sus relaciones, confirmaron que, en la primera reunión del equipo, Rosenior habló a los jugadores sobre cómo la falta de madurez emocional estaba perjudicando sus opciones de ganar partidos, y subrayó que el Chelsea podía ser superior en el juego, pero que si algo ocurría en su contra, ya fuera una decisión arbitral o encajar un gol desafortunado, perdían la concentración en los diez o quince minutos siguientes y a menudo terminaban perdiendo.
Pese a exigirles que mejoraran este aspecto, Rosenior no logró obtener una mejor respuesta, ya que el club consideró que la derrota en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain fue un ejemplo clave: el Chelsea se derrumbó tras un error en el minuto 74 del portero Filip Jörgensen, que otorgó al Paris Saint-Germain la ventaja para poner el marcador 3-2 a su favor, y siguieron encajando otros dos goles que prácticamente liquidaron sus opciones en la eliminatoria, que el Chelsea perdió por un global de 8-2. Asimismo, la actitud infantil de Pedro Neto cuando el marcador era 4-2, al empujar a un recogepelotas, fue otra señal de advertencia.
Crisis disciplinaria
El mal historial disciplinario del Chelsea representó otro factor, ya que ocuparon el último puesto en la tabla del juego limpio en dos de las tres últimas temporadas, y en la otra ocasión, la temporada 2024-2025, fueron penúltimos. Además, miembros del grupo de líderes como Enzo Fernández y Moisés Caicedo, que están en posición de dar ejemplo, incurrían con regularidad en infracciones con los árbitros ellos mismos.
Durante las reuniones que se celebraron con Alonso acerca de su llegada al cargo de entrenador, el exmediocampista habló de la misma cuestión que habían identificado, es decir, la necesidad de construir y añadir más monstruos de mentalidad, y esto fue algo clave y significaba que todos estaban de acuerdo desde el primer día.
Alonso declaró durante la gira de pretemporada del club en Sídney, en una entrevista sobre lo que se requiere para construir una buena cultura en un club de fútbol, lo siguiente: "Para mí, necesitas el equilibrio adecuado de personalidades y de etapas de madurez, jugadores de veintipocos años, jugadores de treinta y pocos y otros intermedios, jugadores en distintas etapas de su carrera profesional".
Hablar de lo que se pretende hacer es una cosa, pero ejecutarlo sobre el terreno es otra, y el Chelsea entró en el periodo de fichajes con el deseo de atraer a jugadores listos procedentes de las cinco grandes ligas europeas, y así lo hicieron.
El Chelsea no lo considera únicamente una cuestión de edad, ni la necesidad de comprar a una generación de mayor edad solo por comprar. A sus 26 años, Maxence Lacroix se ajusta a los criterios que buscan, tras haber jugado en la Premier League los dos años anteriores con el Crystal Palace, y se puede decir lo mismo de Morgan Rogers, su fichaje récord en el club por valor de 117 millones de libras esterlinas procedente del Aston Villa y con 24 años de edad.
El club considera incluso que Marco Palestra, de 21 años, cumple los requisitos tras ser elegido mejor defensa de la Serie A en la temporada 2025-2026 durante su cesión en el Cagliari.
Henderson y Welbeck acapararán la mayor atención en este asunto, y es algo comprensible, ya que el Chelsea ve en Henderson a alguien que ayudará a elevar los estándares en el campo de entrenamiento y durante los partidos, e impulsará a sus compañeros hacia adelante, pero haciéndolo de manera positiva, sin reprender a los individuos delante del grupo. También creen que es alguien que no pedirá a los demás lo que él mismo no esté dispuesto a hacer; sin embargo, si el Chelsea ofrece una actuación floja en el primer tiempo del partido, Henderson no tendrá reparos en expresar su opinión durante el descanso.
- Getty Images Sport
Nueva política
Welbeck también es visto como alguien que inspirará al equipo, pero solo de una manera diferente, ya que el delantero es valorado por ser una fuente de energía positiva, capaz de conectar a las personas y elevar la moral.
No hay que olvidar que, antes de moverse por el fichaje de Henderson, el Chelsea intentó seriamente contratar a Granit Xhaka, de 33 años, procedente del Sunderland, por las mismas razones; sin embargo, el Sunderland dejó claro que no estaba en venta. Después, el Chelsea se interesó por el agente libre John Stones, de 32 años, pero este optó por unirse al Inter de Milán.
E incluso si Henderson y Welbeck permanecen en Stamford Bridge solo dos años, el Chelsea confía en que este movimiento habrá merecido la pena, ya que aportarán un ambiente y una energía que el equipo necesita con urgencia en el vestuario y que quizá se habían perdido, además de impartir valiosas lecciones.
Reece James continuará en su rol de capitán del equipo y los recién llegados no minarán su autoridad. Aunque no es el más ruidoso entre quienes portan el brazalete de capitán, cuando decide alzar la voz, todos lo escuchan.
Pero contar con más voces de liderazgo a su alrededor solo puede ayudar, ya que James conoce a ambos jugadores, a Henderson en particular por sus concentraciones con la selección de Inglaterra, y el jugador de 26 años respeta lo que aporta, así que no habrá ningún problema en este sentido.
Sobre la posibilidad de que en el futuro se incorporen más jugadores mayores de 30 años, no puede descartarse, pero no es una opción definitiva convertirlo en algo recurrente.
Como en cualquier periodo de fichajes, los resultados determinarán si estas decisiones son acertadas, pero nadie puede acusar al Chelsea de no intentar adaptar su filosofía.
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