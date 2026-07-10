El secreto del dominio de España... ¿Cómo consiguió De la Fuente formar una selección imbatible?

Aunque De la Fuente solo lleva cuatro años al frente de la selección absoluta, su proyecto comenzó mucho antes en la Federación Española de Fútbol, donde trabaja desde 2013 con categorías inferiores.

Durante ese tiempo no solo desarrolló las habilidades técnicas de los jugadores, sino que también les transmitió una cultura y una identidad comunes, facilitando así su posterior paso a la absoluta con los mismos principios dentro y fuera del campo.

Así, al llegar al banquillo, no partió de cero: encontró una base sólida que solo tuvo que pulir y personalizar, como destacó la BBC.

De la Fuente insiste en que el fútbol, más que táctica, es un juego de personas y repite su lema: «El fútbol es un deporte colectivo creado por gente buena».

Por «buenas personas» no entiende solo el aspecto moral —aunque sus valores personales y religiosos se notan en su estilo—, sino al jugador que antepone el bien del equipo al suyo, se sacrifica por los compañeros, apoya a todos y muestra disciplina y disposición para darlo todo.

Asegura que quien haya estado en un vestuario sabe el valor de estos jugadores y el riesgo de tener a alguien que siembra discordia y busca solo el protagonismo personal.

Su amplia experiencia le ha convencido de que el talento no basta para formar un equipo campeón: hace falta un entorno saludable basado en cooperación, confianza y respeto mutuo.