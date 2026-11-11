Un informe periodístico argelino reveló el verdadero motivo detrás de la exclusión de Luca Zidane, portero del Leganés español, de la lista de la selección de Argelia durante el parón internacional del presente mes de noviembre.
El sitio La Gazette du Fennec mencionó, citando a una fuente que describió como fiable, que Ibrahim Hemdani, director técnico de la selección, no desea convocar a Zidane mientras no lo vea preparado para recuperar su puesto de titular, prefiriendo no ponerlo en una situación incómoda durante la concentración.
Hemdani había justificado sus decisiones para la portería basándose en el criterio de la preparación y la participación regular, explicando: "Tomé mi decisión basándome en un criterio deportivo. Este puesto tiene una gran particularidad, y necesitaba elegir entre tres porteros que tuvieran el mayor número posible de minutos de juego. Los tres porteros elegidos son los que más han participado desde la última concentración, y esa es la única razón de su preferencia".