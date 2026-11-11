Pero el informe señaló que no se trata únicamente del número de minutos jugados, ya que Zidane disputó más minutos que Osama Ben Bout (720 minutos), así como Rayan Yassli (720 minutos), quien suplió la ausencia de Ramadán en la lista.

Lee también: Una polémica religiosa sacude a Alemania: Klopp entra en escena en la crisis

La fuente aclaró que Hamdani considera que el guardameta del Leganés aún no ha recuperado todo su potencial para poder competir por el puesto de titular, por lo que prefirió dejarlo con su club, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo disputa dos partidos durante el parón internacional.

El Leganés ya jugó la noche del lunes ante el Tribal Valderas, en la Copa del Rey, y logró la victoria por 1-0, mientras que Zidane se quedó en el banquillo.

El equipo se prepara para disputar el segundo partido tres días después ante el Burgos, en la decimocuarta jornada de la Segunda División española.

Zidane había perdido su puesto de titular con el Leganés hace tres semanas, después de disputar dos partidos en el banquillo, pese a su regreso al once en la última jornada ante el Albacete, en un encuentro que terminó con derrota por 1-3.

Esto ocurrió después de que el guardameta comenzara nueve partidos consecutivos como titular, pero encajara 17 goles en 10 partidos, frente a solo tres porterías a cero, unas cifras que no le otorgan, según el informe, una ventaja clara para recuperar su lugar en la selección nada más regresar.

Zidane también se ausentó de la pasada concentración debido a una sanción de dos partidos impuesta por la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Lee también: La advertencia de Arteta se convierte en realidad: Zubimendi, ante la pregunta del Real Madrid y el Atlético