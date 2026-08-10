La nueva temporada podría ser el último capítulo en la historia de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr, ante la cercana finalización del contrato del capitán del "Al-Alami" y la falta de claridad sobre la posibilidad de que continúe por un nuevo periodo, ya sea por el deseo del jugador de vivir una última experiencia diferente o por la difícil situación financiera que atraviesa el club.

Ronaldo no quiere que su final con el Al-Nassr sea uno cualquiera, sino que aspira a marcharse por la puerta grande tras haber logrado todo lo que estaba a su alcance, pero esta vez su ambición choca con una realidad distinta dentro del club, ya que el Al-Nassr no ha podido llevar a cabo los movimientos que su capitán esperaba para reforzar al equipo y competir con fuerza por todos los títulos.