AFP
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El Santos emite un comunicado para defender la transparencia sobre la lesión de Neymar, tras ponerse en duda su participación en el partido inaugural del Mundial de 2026
El Santos aclara la comunicación médica con la CBF
Tras rumores sobre falta de transparencia en el estado físico de Neymar, el Santos aclaró que compartió todos los exámenes con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hasta el 18 de marzo.
Según ESPN, el club emitió un comunicado: «El Departamento Médico del Santos aclara que todos los exámenes de Neymar Jr. se compartieron con la CBF hasta el 18, día de la convocatoria. El plazo de dos semanas, que empezó el 17 y termina este domingo 31, permite su regreso a los entrenamientos, siempre sujeto a su evolución y a las necesidades del equipo».
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Integración del personal médico y recuperación de la confianza
Para demostrar la estrecha relación entre el club y la selección, el Santos subrayó que su personal participa directamente en la rehabilitación de Neymar. Esta larga relación es clave para el delantero, quien ha trabajado con varios miembros del actual equipo brasileño.
El club añadió: «El equipo de fisioterapia de la selección brasileña incluye profesionales del Santos FC que han seguido a Neymar Jr. durante más de 10 años y en todo este proceso de recuperación. El departamento médico del club respalda el programa de tratamiento definido por el equipo médico de la CBF y confía en que Neymar estará listo para competir en el Mundial».
Ancelotti y Brasil aguardan con nerviosismo.
El estado físico de la superestrella de 34 años ha condicionado la planificación táctica del seleccionador, Carlo Ancelotti. Inicialmente, el italiano lo incluyó en la lista definitiva tras recibir garantías del Santos de que la lesión en la pantorrilla era leve. Sin embargo, tras someterse a una nueva resonancia magnética en Granja Comary, la CBF asumió el control de su recuperación y optó por la paciencia para evitar un regreso prematuro.
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Se acerca la fecha límite del 12 de junio en Nueva Jersey
Neymar sigue un intenso tratamiento de fisioterapia con el equipo médico de la Seleção para llegar a su cuarto Mundial. La CBF y Ancelotti han marcado el 12 de junio —un día antes del debut de Brasil en el Grupo H contra Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey— como plazo límite para que el delantero demuestre su aptitud física. Si no recibe el alta médica a tiempo, el cuerpo técnico podría tener que marginar a su estrella de la lista definitiva.