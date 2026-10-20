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El ruido de Mbappé y Yamal frustra a la estrella del París: ¿lo salvará el duelo ante el Barcelona?

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Liga de Campeones
K. Kvaratskhelia
K. Mbappe
L. Yamal
Francia
España
Georgia

¿Punto de inflexión o comienzo de una crisis?

Khvicha Kvaratskhelia ha dejado de ser titular en el Paris Saint-Germain desde el inicio de la temporada en vista de su rendimiento, y podría reivindicarse en el duelo de la Liga de Campeones ante el Barcelona esta noche del martes, como suele hacer en las grandes citas.

El irregular rendimiento del jugador suscitó el debate en el programa "L’After Foot" en la cadena RMC, antes del partido, donde los invitados se preguntaron: ¿responderá Kvaratskhelia de nuevo con una buena actuación en un gran partido?

Tras ser considerado uno de los principales artífices del segundo título del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa el año pasado, el georgiano vive un comienzo complicado de la temporada 2026-2027. Y el choque europeo ante el Barcelona llega en el momento perfecto para medir su capacidad de respuesta.

  • Una cabeza distraída: el rendimiento irregular de Kvaratskhelia es "inaceptable"

    El exjugador del Lyon y del Saint-Étienne François Clerc declaró en el programa la noche del lunes: "Si Kvara empieza el partido, hará un gran encuentro. En cuanto al comportamiento, tenemos la sensación de que juega con la cabeza (confusa) y de que no está presente. Sentimos una especie de incomodidad. Ha disputado buenos partidos en la Ligue 1, pero ahora, de todos modos, resulta decepcionante".

    Por su parte, el periodista Daniel Riolo considera que la diferencia de nivel del jugador georgiano entre la Ligue 1 y la Liga de Campeones de Europa podría convertirse en un problema.

    Y afirmó: "Si juega (ante el Barcelona) y, como de costumbre (en la Liga de Campeones), está bien, veo que, al cabo de un tiempo, el mensaje será: deja de hacer eso".

    Y señaló que el jugador georgiano parece elegir los partidos y no da importancia a los encuentros de la Ligue 1, por lo que su nivel varía entre las dos competiciones.

    Y añadió: "Estamos de acuerdo en que existe la teoría de que los jugadores eligen los partidos, y la pasamos por alto con tranquilidad porque nos dimos cuenta de que en el Paris Saint-Germain a nadie le importaba la Ligue 1. Pero esto sería algo demasiado grande, incluso excesivo. En la Ligue 1, es realmente mediocre. Si mañana está bien y yo fuera el entrenador, no lo aceptaría".

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  • El ruido del Balón de Oro podría ser la causa de la frustración

    El periodista y analista técnico Florent Gautreau considera que Luis Enrique podría dejar a Kvaratskhelia en el banquillo y seguir presionándolo, ya que no ha recuperado su nivel ni el comportamiento que se le exige, aunque pronostica que el georgiano volverá más adelante a ser un jugador excelente y recuperará su puesto como titular tanto a nivel nacional como continental.

    En cuanto al periodista y analista Walid Acharchour, no logró encontrar una explicación a esta irregularidad en el nivel del jugador y señaló: "Este año no disputó el Mundial y ha tenido una preparación ideal, así que, ¿cómo explicamos que Kvara, que podría estar entre los cinco principales candidatos al Balón de Oro, ya no sea capaz de intentar un regate en una situación individual ante el Estrasburgo?".

    Gautreau respondió con una posible respuesta a esta pregunta: "Hay algo que hemos subestimado en todos nuestros debates sobre el Balón de Oro: al llegar al inicio de temporada, quizá se vio a sí mismo como candidato, pero en la gran maquinaria de las campañas de candidatura de todos (Mbappé, Yamal y Dembélé), comprobó que ya no hablaban de él".

    Y aclaró: "Por eso quizá bajó su nivel (a causa de la frustración), cuando esperaba un comienzo de temporada formidable después de haberse perdido el Mundial".

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