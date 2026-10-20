El ruido de Mbappé y Yamal frustra a la estrella del París: ¿lo salvará el duelo ante el Barcelona?

El exjugador del Lyon y del Saint-Étienne François Clerc declaró en el programa la noche del lunes: "Si Kvara empieza el partido, hará un gran encuentro. En cuanto al comportamiento, tenemos la sensación de que juega con la cabeza (confusa) y de que no está presente. Sentimos una especie de incomodidad. Ha disputado buenos partidos en la Ligue 1, pero ahora, de todos modos, resulta decepcionante".

Por su parte, el periodista Daniel Riolo considera que la diferencia de nivel del jugador georgiano entre la Ligue 1 y la Liga de Campeones de Europa podría convertirse en un problema.

Y afirmó: "Si juega (ante el Barcelona) y, como de costumbre (en la Liga de Campeones), está bien, veo que, al cabo de un tiempo, el mensaje será: deja de hacer eso".

Y señaló que el jugador georgiano parece elegir los partidos y no da importancia a los encuentros de la Ligue 1, por lo que su nivel varía entre las dos competiciones.

Y añadió: "Estamos de acuerdo en que existe la teoría de que los jugadores eligen los partidos, y la pasamos por alto con tranquilidad porque nos dimos cuenta de que en el Paris Saint-Germain a nadie le importaba la Ligue 1. Pero esto sería algo demasiado grande, incluso excesivo. En la Ligue 1, es realmente mediocre. Si mañana está bien y yo fuera el entrenador, no lo aceptaría".