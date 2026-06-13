La selección masculina de fútbol de Estados Unidos comenzó su andadura en el Mundial el viernes por la noche con una goleada 4-1 sobre Paraguay. Hubo muchos aspectos positivos que destacar. Christian Pulisic brilló 45 minutos; Folarin Balogun mostró olfato goleador; Malik Tillman, Antonee Robinson y Sergino Dest desbordaron con facilidad. Además, Chris Richards batió el 100 % de sus pases (83/83).
Un cambio bienvenido tras los primeros días de Mauricio Pochettino: un equipo agresivo, certero y agradable de ver.
El tren del hype ya despega. Pocas veces se gana 4-1 y no por casualidad. Más allá de lo mal que jugó Paraguay, el equipo mostró señales muy positivas. ¿Cambia algo con este triunfo? ¿Ahora soñamos con llegar más lejos? ¿Y quién fue el mejor de la noche? Losredactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.