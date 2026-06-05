El Rondo, edición del Partido de las Estrellas de la MLS: ¿Se merecía Son Heung-Min su puesto?, ¿qué importancia tiene la inclusión de Zavier Gozo? y ¿acudirá Lionel Messi?

TH: Prefiero ver esto que a un club de la MLS sufrir una paliza de un gigante de la Premier. No se aprende nada de que pierdan, por ejemplo, contra el Arsenal; solo les da munición a los snobs europeos.

Por muy ambiciosos que sean los objetivos de la MLS, la Liga MX es un rival más real. Si vas a promocionarla con la Leagues Cup, haz lo mismo con otro evento emblemático; al fin y al cabo, es más atractivo para presumir.

Si además se trae a las estrellas de la J-League a Estados Unidos, mejor aún.

RT: Mejor esto que sufrir una goleada europea en pretemporada. Después del Este vs. Oeste, es el formato que más sentido tiene y, con la rivalidad incluida, probablemente el mejor.

AL: A mí no me entusiasma. Ya hay muchos duelos MLS vs. Liga MX: All-Star Game, Leagues Cup, Campeones Cup, Concacaf Champions Cup y varios amistosos. Además, la Nations League y la Gold Cup refuerzan la narrativa Estados Unidos vs. México.

Hay fútbol brillante en todo el mundo y la Copa Mundial de Clubes demostró que no solo los aficionados mexicanos viajan a Estados Unidos para apoyar a sus equipos: también lo hacen seguidores de Asia, Sudamérica y Oriente Medio.

Algunos de los mejores momentos del All-Star de la MLS surgieron de la variedad. ¿Quién olvida la victoria del All-Star de la MLS sobre el Chelsea, campeón de Europa? ¿O la tensa disputa entre Pep Guardiola y Caleb Porter por un apretón de manos? Ya es hora de cambiar.