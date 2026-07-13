Tom Hindle: Hay una fácil y otra muy complicada. Francia está en racha. Aunque España juegue a su máximo nivel, no se puede apostar contra los franceses. No será una goleada, pero les bastará: 2-1. En cuanto al otro partido… ¡Uf! Ambos equipos llegan en una situación muy similar: ninguno ha brillado, pero su mentalidad colectiva ha sido excelente. De nuevo dependerán de sus estrellas. Inglaterra 2-1 en la prórroga.
Alex Labidou: Francia es imparable, así que vencerá a la España de Lamine Yamal; quizá ni siquiera sea un partido reñido. Podría acabar 3-0 o 4-0. Inglaterra-Argentina es, posiblemente, el duelo más esperado del Mundial en años. Sobre el papel, Argentina parte como favorita, pues la defensa por las bandas de Inglaterra ha sido débil todo el torneo. Sin embargo, los Tres Leones transmiten la sensación de equipo predestinado, como el Arsenal o, en la NBA, los Knicks.
Quizá les esté dando mala suerte, pero Inglaterra avanzará.
Ryan Tolmich: Argentina no puede seguir saliéndose con la suya, ¿verdad? Ya hemos visto esta película: Messi siempre encuentra la manera. Apostemos por eso, aunque enfrente tengan a una Inglaterra algo enfurecida.
En el otro duelo, Francia es muy superior; nadie les ganará. Que os divirtáis, España.