TH: Es una situación extraña. Se sacan de quicio mutuamente, pero eso saca lo mejor de cada uno. Tuchel saca de quicio a Bellingham, que responde en el campo; Bellingham contrarresta los comentarios del técnico, quien a su vez le resta mérito. Es un ciclo extraño, pero Bellingham podría ser el mejor del torneo y Tuchel dirige los partidos a la perfección.

AL: Hay una realidad que los aficionados al deporte no siempre quieren aceptar: al igual que en cualquier lugar de trabajo, no todo el mundo tiene por qué caerse bien. Lo importante es que la relación sea profesional y productiva.

Hay cierta historia entre Tuchel y Bellingham, como detalló uno de los redactores de este Rondo, pero parece que los medios ingleses intentan inflar un conflicto mayor del que existe. Bellingham estaba emocionado tras el partido y le preguntaron por los comentarios de Tuchel cuando aún estaba alterado; de haber sido un día antes, habría respondido con más diplomacia.

A menos que esa tensión afecte al rendimiento de Inglaterra, no hay más que ver. Pasemos página.

RT: En realidad es nada. Para los medios ingleses, es mucho. La clave es mantener la prensa fuera del vestuario y contar con líderes veteranos. De todos modos, lo último que se quiere antes de una semifinal del Mundial es que se difunda que el mejor jugador está enfrentado al entrenador sin motivo real.