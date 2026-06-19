Llega el partido decisivo. Para Paraguay era clave empezar ganando; de lo contrario, saltan las alarmas.

Pues bien, Estados Unidos hizo lo contrario: arrolló a su rival de la CONMEBOL con un merecido 4-1 en 45 minutos apasionantes. Ahora, si los resultados le favorecen, puede liderar el grupo venciendo a Australia esta tarde. Un empate entre Turquía y Paraguay en el otro partido les aseguraría el primer lugar con una jornada por delante.

Sin embargo, los Socceroos no son rivales fáciles: vencieron a una buena Turquía en su debut y, aunque ya no tienen el mismo talento ofensivo, son un equipo bien organizado que no se rendirá. Por si fuera poco, hay más problemas. Además, Christian Pulisic, que ya sufrió lesiones, podría estar lesionado de nuevo; su estado se evalúa día a día y aún no sabemos si jugará.

Y, para colmo, los redactores de GOAL diseccionan el encuentro en otra entrega de The Rondo.