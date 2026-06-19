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USMNT RondoGOAL
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

El Rondo, edición de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: ¿Conseguirán los estadounidenses asegurarse el primer puesto del grupo desde el principio con una victoria sobre Australia? ¿Hasta qué punto necesitan a Christian Pulisic? ¿Y quién es la mayor amenaza para los Socceroos?

FEATURES
USA
World Cup
Australia
C. Pulisic
Analysis
USA vs Australia

El segundo partido de la fase de grupos de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) garantizará su pase sin complicaciones a los octavos de final o hará que el tercer partido sea de infarto.

Llega el partido decisivo. Para Paraguay era clave empezar ganando; de lo contrario, saltan las alarmas.

Pues bien, Estados Unidos hizo lo contrario: arrolló a su rival de la CONMEBOL con un merecido 4-1 en 45 minutos apasionantes. Ahora, si los resultados le favorecen, puede liderar el grupo venciendo a Australia esta tarde. Un empate entre Turquía y Paraguay en el otro partido les aseguraría el primer lugar con una jornada por delante.

Sin embargo, los Socceroos no son rivales fáciles: vencieron a una buena Turquía en su debut y, aunque ya no tienen el mismo talento ofensivo, son un equipo bien organizado que no se rendirá. Por si fuera poco, hay más problemas. Además, Christian Pulisic, que ya sufrió lesiones, podría estar lesionado de nuevo; su estado se evalúa día a día y aún no sabemos si jugará.

Y, para colmo, los redactores de GOAL diseccionan el encuentro en otra entrega de The Rondo.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    ¿Quién ganará el partido entre EE. UU. y Australia?

    Tom Hindle: Es difícil imaginar otro resultado que no sea una victoria de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT), ¿verdad? Simplemente estuvieron muy por encima de Paraguay, y si consiguen repetir ese nivel de juego, el partido debería ser bastante cómodo. Algunos de los comentarios previos al partido han dado un poco de picante a este encuentro, lo cual es muy divertido. Pero Estados Unidos debería ser demasiado fuerte ese día.

    Ryan Tolmich: Gana Estados Unidos, aunque será un duelo tenso y físico, decidido por sus jugadores clave. Australia tiene algunos, como Nestory Irakunda, quien brilló ante Turquía; pero Estados Unidos parece contar con más. Además, habrán aprendido la lección de la arrogancia turca, así que no les pillarán desprevenidos.

    Alex Labidou: Victoria estadounidense, pero en el último suspiro: gol de Reyna para mantener la remontada.

    • Anuncios
  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Si Christian Pulisic no puede jugar, ¿hasta qué punto deberíamos preocuparnos?

    TH: Perder a tu mejor jugador no es bueno. Estados Unidos tiene profundidad en la delantera, pero poco más. Pulisic es clave en todo. Sin él no son lo mismo. Será interesante ver qué decide Pochettino. ¿Lo arriesgará un poco para ganar y luego darle descanso en el último partido de grupo? ¿O prefiere preservarlo y dejarlo en el banquillo? Yo lo alinearía y luego lo mimaría durante dos semanas, pero Poch es el entrenador.

    RT: Estoy bastante preocupado. No va a ser fácil desmontar la defensa de Australia y hay pocos jugadores en este equipo que puedan superar a un defensa como lo hace Pulisic. Lo demostró en el primer gol del último partido, creando el tipo de jugada necesaria para marcar de verdad. El viernes preguntaron a Sergino Dest quién era el mejor, aparte de él, para ganar un uno contra uno. Respondió: Pulisic. Si no juega, otro deberá crear peligro ante Australia.

    AL: Me preocupan las implicaciones a largo plazo, pero Estados Unidos debería vencer a Australia sin Pulisic. Lo que sí debería preocupar es que el equipo podría estar a punto de lograr algo especial en este torneo y necesita a su mejor jugador para conseguirlo.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién es la mayor amenaza para Australia?

    TH: Esta generación de australianos es peculiar: pocos destacan en la Premier League, pero eso no los hace malos. Nestory Irankunda es un torbellino por la izquierda y mantendrá ocupado a Sergino Dest.

    RT: «Irankunda. No es ningún misterio que la defensa de la selección estadounidense ha estado un poco descuidada en estos últimos meses, y tampoco es ningún secreto que a esta zaga se le puede superar con velocidad. Irankunda la tiene. Si se enzarza en una carrera a pie con Ream, ¿cómo crees que acabará eso? Solo hay un final posible. Además, Chris Richards acaba de recuperarse de una lesión de tobillo y los laterales de EE. UU. suelen subir al ataque, así que Irakunda podría escaparse y, si lo hace, lo hará a toda velocidad.

    AL: Como todos apuestan por Irakunda —y estoy de acuerdo—, yo elijo a Mathew Ryan. El veterano portero ha jugado a gran nivel en Europa y esta semana ha mostrado confianza en la victoria australiana. Aunque Estados Unidos lució bien ante Paraguay, Matt Freese no fue exigido. Si el partido se equilibra y una atajada puede definirlo, la experiencia de Ryan pesará.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Quién necesita hacer un gran partido?

    TH: ¡Todos ellos! Australia no es ultradefensiva, pero usará cinco atrás y se replegará. Eso significa que será un día clave para los jugadores importantes de EE. UU. en el último tercio del campo. Pulisic es fijo, pero sería ideal que Malik Tillman aportara más en ataque. Contra Paraguay brilló sin balón, pero con él no terminó de convencer. Un gol o una asistencia le vendrían de perlas.

    RT: Balogun. El duelo con Paraguay fue abierto; este no lo será, pero Balogun debe estar listo. Si Pulisic no juega, alguien debe asumir el peso ofensivo, y Balogun puede hacerlo, ya sea por sí mismo o asociándose con sus compañeros. Eso será clave.

    AL: Apostamos por Malik Tillman, sobre todo si Pulisic no juega o no está al 100 % el viernes. Tillman lo hizo todo menos marcar la semana pasada y Pochettino parece haberle encontrado una nueva posición, alineándolo como “8” en lugar de “10”. Si el centrocampista del Leverkusen mantiene su nivel, Estados Unidos no debería tener problemas para ganar el grupo.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    ¿Debería Mauricio Pochettino cambiar su once inicial?

    TH: No. Hay que mantener el orden. Quizá veamos un cambio a una defensa de cuatro más convencional, con Sergino Dest como extremo derecho, pero nada más.

    RT: Si no hace falta, probablemente no. Todo ha funcionado bien y el equipo es muy versátil para cambiar de táctica. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?

    AL: No.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    ¿Qué gravedad tendría una derrota?

    TH: Malo, pero no es el fin del mundo. Probablemente basten tres puntos para pasar. Mejor asegurar la clasificación antes del último partido para no depender de nadie.

    RT: Bastante mal. Quedar primeros sería difícil y podría tocarnos Argentina después. Un buen resultado aquí define el torneo.

    AL: No sería devastador, pero seguiría la misma tendencia de los estadounidenses. En las últimas dos décadas han tenido muchas oportunidades de avanzar, pero siempre un tropiezo las ha frenado. La Federación Estadounidense de Fútbol necesita que la selección masculina gane el grupo para demostrar que la inversión en Pochettino ha valido la pena y que el programa crece. Hay que conseguirlo.

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