Llega el partido decisivo. Para Paraguay era clave empezar bien: perder el debut mundialista activa las alarmas.

Pues bien, Estados Unidos hizo lo contrario: arrolló a su rival de la CONMEBOL y ganó 4-1 en 45 minutos apasionantes. Ahora, si los resultados le favorecen, puede liderar el grupo venciendo a Australia esta tarde. Un empate entre Turquía y Paraguay en el otro encuentro les aseguraría el primer puesto con una jornada por delante.

Sin embargo, los Socceroos no son rivales fáciles: vencieron a una buena Turquía en su debut y, aunque ya no tienen el mismo talento ofensivo, son un equipo bien organizado que no se rendirá. Por si fuera poco, hay más problemas. Además, Christian Pulisic, quien ya sufrió lesiones, podría estar lesionado de nuevo; su estado se evalúa día a día y aún no se confirma su participación.

No hay forma de que esto salga mal, entonces... Los redactores de GOAL analizan este gran partido en otra edición de... The Rondo.



NOTA DEL EDITOR: Pulisic fue descartado para el partido de la selección de Estados Unidos contra Australia.