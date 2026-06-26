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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

Traducido por

El Rondo analiza a Estados Unidos, México y Canadá: ¿qué anfitrión impresiona más, quién decepciona y pueden los estadounidenses ganar el Mundial?

World Cup
Canadá
USA
Mexico
FEATURES
Analysis
M. Pochettino
C. Pulisic

Las tres naciones anfitrionas han impresionado en el Mundial 2026 y podrían llegar lejos este verano.

Las tres anfitrionas ya están en dieciseisavos. Estados Unidos y México empataron tras dos partidos, y Canadá hizo lopropio pese a las complicaciones de su grupo.

Es positivo que las tres anfitrionas rindan bien, pues mantiene el ambiente animado.

Además, sus cruces de eliminatoria parecen accesibles: Estados Unidos vs. Bosnia (ganable), México ante Ecuador, Suecia, Cabo Verde o Senegal, y Canadá contra Sudáfrica. Pero los triunfos de grupo se olvidan pronto; dentro de unos años nadie recordará el buen partido contra Australia en Seattle. Ahora cuentan solo los resultados. ¿Pero puede alguno de ellos ganar el Mundial? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de… The Rondo.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    ¿Qué selección te ha impresionado más: Estados Unidos, México o Canadá?

    Tom Hindle: ¡Probablemente la selección masculina de fútbol de Estados Unidos! México ha jugado más o menos bien, pero aún no ha convencido del todo, aunque sea la que más puntos haya sumado. La preocupación con «El Tri» tiene que ver con su capacidad —o falta de ella— para marcar goles. Estados Unidos no es perfecto, pero puede jugar en ambos sentidos.

    Alex Labidou: Los picos de EE. UU. han sido impresionantes, pero persisten dudas sobre cómo le irá ante rivales europeos y si la defensa aguantará. Por eso apuesto por México: ha sido consistente y aún no pierde en 2026. Sigue dependiendo de los veteranos, pero también ha dado minutos a jóvenes prometedores como Gilberto Mora. El tiempo dirá si EE. UU. se arrepiente de no haberle dado más oportunidades a Brian Gutiérrez antes de su cambio de nacionalidad.

    Ryan Tolmich: A pesar de la derrota, sigue siendo la selección de Estados Unidos. Todos sabían que el Azteca daría alas a México, y así fue. Canadá pasó a octavos con dificultades. Con plantel completo, Estados Unidos venció a dos equipos de forma inesperada. Eso compensa el 3-2 final ante una buena Turquía, pese a la rotación.

    • Anuncios
  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Cuál te preocupa más?

    TH: Irónicamente, la USMNT preocupa: ¿qué pasará con lesiones o suspensiones? El plan A de Pochettino funciona, pero no se ve un plan B. EE. UU. aplasta a los débiles, pero duda ante rivales ordenados como Bosnia.

    Canadá sufre lesiones, aunque confiamos en la capacidad de Jesse Marsch en los momentos clave. La ironía es que los tres equipos tienen defectos distintos, lo que promete un torneo emocionante.

    AL: Suena duro por las lesiones, pero Canadá ha mostrado problemas en ataque y defensa, sobre todo en la delantera, donde ni Jonathan David ni Cyle Larin se han afianzado.

    Hay que reconocerle a Jesse Marsch el mérito de haber reunido a un equipo que tradicionalmente no ha jugado en este escenario y de haber sorteado tres lesiones importantes: las de Alphonso Davies, Moisés Bombito e Ismael Koné. Pero, si nos basamos en el rendimiento, Canadá está por detrás de México y Estados Unidos en este momento.

    RT: Canadá. Sin un Davies en plena forma, este equipo carece de la capacidad de cambiar el rumbo del partido. No parece que vayamos a ver a un Davies en plena forma en este torneo, lo cual es una verdadera lástima.

  • Julian Quinones Mexico South AfricaGetty Images

    ¿Qué jugador de los tres equipos ha destacado más? ¿Cuál te preocupa más?

    TH: Julián Quiñones, de México, ha destacado, aunque solo sea porque era una especie de incógnita. Sabíamos lo que aportarían la mayoría de los jugadores de la selección estadounidense. Quiñones resulta interesante porque, en realidad, no encaja en el sistema —al menos, no sobre el papel—, pero ha sido uno de los jugadores más peligrosos del torneo. A México le faltan ideas en ataque, y él es una auténtica chispa.

    En cuanto a preocupaciones, no hay sorpresas mayúsculas; tal vez la ausencia de Alphonso Davies en Canadá.

    AL: Ambas respuestas tienen que ver con la selección de Estados Unidos, que ha dependido más de momentos individuales de brillantez que de la consistencia colectiva de México. En el lado positivo, se podría argumentar que tanto Folarin Balogun como Chris Richards han sido los mejores jugadores de Estados Unidos en la fase de grupos, y sus ausencias se notaron claramente el jueves por la noche contra Turquía.

    En cambio, Tim Weah preocupa: de estrella en el último Mundial pasó a firmar quizá su peor partido con la selección y se perdió el duelo ante Australia, lo que alimenta dudas sobre su forma actual.

    RT: Balogun es el más destacado, pues parece capaz de ganar un partido del Mundial por sí solo. Davies, en cambio, sigue siendo motivo de preocupación por su estado físico.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    ¿Qué equipo llegará más lejos?

    TH: Aunque me encantaría que Canadá, con Marsch, le diera una lección a EE. UU., la selección masculina de fútbol de EE. UU. llega mejor preparada. Su intensidad ofensiva es inigualable y podrían sumar un par de triunfos en la fase eliminatoria. De las otras dos sedes, México parte con la mayor ventaja de local, pero sus limitaciones de calidad probablemente se notarán, ya sea en el Azteca o en otro estadio.

    AL: Aunque México suele dominar la fase de grupos, su falta de puntería puede costarle en eliminatorias. Por eso, mi apuesta es EE. UU.: su ruta a semifinales es accesible y, si gana los duelos clave, la confianza lo llevará lejos.

    RT: La selección de Estados Unidos tiene el mejor camino por delante. Aunque México puede contar con el Azteca durante unas cuantas rondas, es probable que pronto tenga que recibir a Inglaterra. Ese será un partido muy difícil, y solo podrán llegar a él si superan a una selección de Ecuador muy decidida. No será fácil.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Alguna de ellas puede ganar el Mundial?

    TH: No.

    AL: Como ya se ha dicho, Estados Unidos tiene el camino más fácil hacia las semifinales, lo que ya sería histórico. Con el público a favor, si encuentra a un favorito en un mal día, ¿quién sabe?

    RT: Probablemente no, pero se han visto cosas más extrañas. Solo unos pocos equipos lo han ganado, así que cuesta imaginar a uno nuevo. Algún día pasará… ¿por qué no ahora?

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Se merece Pochettino un nuevo contrato?

    TH: La verdad es que depende. Se ha pasado los últimos dos años pensando en el Mundial. No hay una plantilla mucho más amplia; ha elegido a los 26 mejores y el equipo ha lucido bien en un par de partidos. ¿Merece eso un contrato de cuatro años? No estoy seguro. Si firma por más tiempo, deberá mejorar en este torneo y hacer que el fútbol estadounidense progrese. Quizá alguien de la propia organización sea más adecuado.

    AL: Su futuro depende de cómo le vaya en este torneo, así que fue sensato aplazar las conversaciones hasta después del Mundial. Pochettino es uno de los mejores entrenadores del mundo, pero ya muestra frustración, como reflejó el jueves con su queja: «¿Dónde están mis felicitaciones?». Los ciclos internacionales son complicados y, por lo general, no favorecen la continuidad, a menos que se haga historia o se gane el torneo. Aún es pronto para saberlo.

    RT:Pregúntame dentro de una semana. Solo importan los próximos resultados.