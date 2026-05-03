La portera jugó el domingo con una camiseta de calentamiento amarilla, pues el Bayern olvidó traer una equipación de portera con el color aprobado por la UEFA.
Traducido por
¡El rival tuvo que prestarle una camiseta! Incidente insólito del Bayern en el partido estelar de la Liga de Campeones contra el Barcelona
«Parece que su camiseta no estaba permitida: o se parecía demasiado a la de la portera del Barcelona o a la de la árbitra», explicó la comentarista delaZDF, Claudia Neumann. Al parecer, Mahmutovic usó una camiseta prestada por el Barça, que a última hora añadió su nombre y dorsal.
Sorprende que, pese a llevar pantalón y medias naranjas, una camiseta de ese mismo tono no habría contrastado lo suficiente con el blanco de sus compañeras ni con el rojo y azul oscuro de las rivales. del equipo arbitral (azul claro) o de la portera del Barcelona (verde). Quizá la UEFA objetó los detalles naranjas en las mangas y números de las camisetas del Bayern.
- AFP
El FC Bayern mostró gran carácter en Barcelona, pero fue eliminado.
El Bayern llegó a Barcelona confiado tras el 1-1 de la ida. Sin embargo, Mahmutovic encajó pronto: Salma Paralluelo abrió el marcador en el 13’. Las alemanas reaccionaron y Linda Dallmann empató en el 17’.
Sin embargo, el Barça respondió rápido: en el 22’, la superestrella Alexia Putellas marcó. El 2-1 se mantuvo hasta el descanso, pero en el 55’ Ewa Pajor amplió la ventaja y, tres minutos después, Putellas sentenció con el cuarto.
En el 71, Pernille Harder recortó distancias (2-4) y reavivó la esperanza. En el 90, Harder marcó el 3-4, pero el VAR lo anuló por falta de Dallmann sobre Patri.
El 23 de mayo, en Oslo, el Barcelona disputará la final de la Liga de Campeones contra el Olympique de Lyon. Jule Brand, con un gol y una asistencia, había llevado a las francesas a la final tras el 3-1 al Arsenal.