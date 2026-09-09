Según TyC Sports, el gigante brasileño Atlético Mineiro es el último club en mostrar interés por el delantero Mauro Icardi, actualmente agente libre, tras su salida del Galatasaray. El argentino de 33 años sigue sin equipo dos meses después de dejar Turquía, lo que le convierte en un objetivo atractivo y de gran perfil.

Al no ser necesaria ninguna cláusula de rescisión, Atlético Mineiro puede negociar directamente con los representantes del jugador.

El posible movimiento haría que uno de los delanteros más prolíficos del fútbol europeo moderno se probara por primera vez en Brasil.