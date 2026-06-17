El rey perdido en el imperio de Mbappé... ¿Se convertirá el Balón de Oro en la maldición francesa de Dembélé?

En París, Dembélé es el rey sin corona: todo el equipo se mueve para servirle y crear espacios donde pueda brillar como falso nueve con total libertad. En la selección francesa, sin embargo, el centro de gravedad es otro: Kylian Mbappé.

Medios como RMC hablan de un «conflicto de identidad técnica», y el analista De Mico lo confirma.

De Mico lo resumió así: «Dembélé no ha brillado en la selección; sus actuaciones son mediocres y nunca ha marcado un partido. En Francia el equipo gira en torno a Mbappé, así que Dembélé debe pelear por un lugar».

Así, pese a sus brillantes actuaciones en club, Dembélé queda relegado al segundo o incluso tercer puesto, por detrás del máximo goleador histórico de «Les Bleus» en Mundiales.