El rey perdido en el imperio de Mbappé... ¿Se convertirá el Balón de Oro en la maldición francesa de Dembélé?

Si Deschamps quiere resolver este dilema táctico antes del partido contra Irak y aprovechar al máximo sus armas, la solución no es inventar roles complejos para Dembélé en profundidad, sino volver a los básicos de la estrategia.
Usarlo como creador de juego es desperdiciar sus cualidades, pues no tiene la mentalidad del mediapunta clásico bajo presión en espacios reducidos, como sí la tiene en París como falso nueve.
Lo mejor es devolverlo a la banda derecha, donde su velocidad y habilidad en el uno contra uno crean peligro.
De esta forma, Michael Oulissé podría ocupar el centro como un auténtico “10” detrás de Kylian Mbappé.
Olisé tiene visión, calma y capacidad de conexión; desde el centro podrá alimentar a Mbappé y liberar a Dembélé sin solapamientos.