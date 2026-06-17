Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Ousmane Dembele France 2:1Getty/GOAL

Traducido por

El rey perdido en el imperio de Mbappé... ¿Se convertirá el Balón de Oro en la maldición francesa de Dembélé?

FEATURES
Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
O. Dembele
K. Mbappe
M. Olise
D. Deschamps
Francia
Irak
EE. UU.

Ousmane Dembélé desvela el misterio de su identidad perdida con Francia

Entre el brillo del Balón de Oro con el París Saint-Germain y su discreto rendimiento con Francia, Ousmane Dembélé muestra una paradoja que lo convierte en un enigma de cara al Mundial 2026.

El debut ante Senegal fue un inicio apagado para el Balón de Oro y lo chocó con una realidad táctica que reordena la jerarquía del seleccionador Didier Deschamps.

  • France Senegal Mbappe OliseGetty Images

    El complejo del «segundo hombre»: cuando el Balón de Oro queda a la sombra de Mbappé.

    En París, Dembélé es el rey sin corona: todo el equipo se mueve para servirle y crear espacios donde pueda brillar como falso nueve con total libertad. En la selección francesa, sin embargo, el centro de gravedad es otro: Kylian Mbappé.

    Medios como RMC hablan de un «conflicto de identidad técnica», y el analista De Mico lo confirma.

    De Mico lo resumió así: «Dembélé no ha brillado en la selección; sus actuaciones son mediocres y nunca ha marcado un partido. En Francia el equipo gira en torno a Mbappé, así que Dembélé debe pelear por un lugar».

    Así, pese a sus brillantes actuaciones en club, Dembélé queda relegado al segundo o incluso tercer puesto, por detrás del máximo goleador histórico de «Les Bleus» en Mundiales.

    • Anuncios
  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El huracán Oulis... La amenaza que llega desde Múnich

    La crisis de Dembélé no solo competía con el protagonismo de Mbappé, sino que se complicó más con la irrupción táctica de la joya del Bayern de Múnich, Michael Oliisi.

    Contra Senegal, Deschamps lo colocó como creador junto a Oliisi, «La Mosquita» pareció perdido, incapaz de sus pases o arrancadas habituales, y el diario L’Équipe lo sentenció con un 4, siendo el primer cambio.

    Mientras, Oulisi se movió con libertad, mostró su mejor nivel y le recordó a Deschamps que el futuro pasa por sus pies.

    El brillo de Oliisi relegó a Dembélé a un papel secundario, obligándolo a jugar por detrás de Mbappé y Oliisi en lugar de liderar el ataque.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La fórmula mágica para salvar a Dembélé

    Si Deschamps quiere resolver este dilema táctico antes del partido contra Irak y aprovechar al máximo sus armas, la solución no es inventar roles complejos para Dembélé en profundidad, sino volver a los básicos de la estrategia.

    Usarlo como creador de juego es desperdiciar sus cualidades, pues no tiene la mentalidad del mediapunta clásico bajo presión en espacios reducidos, como sí la tiene en París como falso nueve.

    Lo mejor es devolverlo a la banda derecha, donde su velocidad y habilidad en el uno contra uno crean peligro.

    De esta forma, Michael Oulissé podría ocupar el centro como un auténtico “10” detrás de Kylian Mbappé.

    Olisé tiene visión, calma y capacidad de conexión; desde el centro podrá alimentar a Mbappé y liberar a Dembélé sin solapamientos.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Irak crest
Irak
IRQ